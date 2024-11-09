Регион без радости: лишь 22% сибиряков считают себя счастливыми

Основные источники счастья для новосибирцев — это общение с близкими людьми (55%), отдых и путешествия (53%), а также чувство здоровья и благополучия (49%). Многие респонденты также указали на важность дружеских связей — 48% отметили, что дружеское общение приносит им радость. Четверть опрошенных назвали повышение зарплаты важной частью своего счастья, а для 43% приятные эмоции связаны с прогулками на свежем воздухе. Карьерные достижения также значимы для многих: так, 41% указали их как один из элементов личного счастья.