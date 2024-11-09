Регион без радости: лишь 22% сибиряков считают себя счастливыми

Posted 9 ноября, 03:02
Published 9 ноября, 03:02
Modified 9 ноября, 03:02
Updated 9 ноября, 03:02
Женщины, как оказалось, чаще ощущают радость — таких 29% против 24% среди мужчин. Еще 16% новосибирцев испытывают счастье два-три раза в неделю, а 4% — хотя бы раз в неделю. Однако для трети опрошенных (30%) это чувство возникает лишь время от времени, и 28% не смогли вспомнить, когда последний раз чувствовали себя счастливыми.
Основные источники счастья для новосибирцев — это общение с близкими людьми (55%), отдых и путешествия (53%), а также чувство здоровья и благополучия (49%). Многие респонденты также указали на важность дружеских связей — 48% отметили, что дружеское общение приносит им радость. Четверть опрошенных назвали повышение зарплаты важной частью своего счастья, а для 43% приятные эмоции связаны с прогулками на свежем воздухе. Карьерные достижения также значимы для многих: так, 41% указали их как один из элементов личного счастья.
Интересным оказался и тот факт, что 9% жителей Новосибирска признались в «секретном увлечении», которое приносит им счастье, но о котором они не готовы рассказывать. Для кого-то это просмотр реалити-шоу, для других — мыльные оперы и другие формы «стыдных удовольствий».
Среди менее распространенных, но значимых факторов счастья были отмечены культурные мероприятия и хобби. Так, 14% жителей получают радость от походов в театры, кино и на выставки, а 13% называют источником счастья общение и игры с домашними питомцами. Увлечения вроде танцев и садоводства также занимают важное место в жизни некоторых новосибирцев.
По сравнению с другими регионами, самыми счастливыми назвали себя жители Ленинградской области (41%), Алтайского края (38%) и Воронежской области (37%).