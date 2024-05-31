Певчие птички на месяц заблокировали автомобиль новосибирца

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Птичка свила гнездо в отечественной «Ниве», а через месяц птенцы вылупились из яиц. Потомство оставила трясогузка — это перелетная певчая птица.
Интересно, что владелец автомобиля больше транспортным средством не пользовался. Он с радостью помогал трясогузке выживать, подкармливая ее.
С ней он подружился, а теперь принял и пополнение — шесть птенцов. Как отметил сибиряк, новорожденные в безопасности и чувствуют себя хорошо.
Эта история растопила сердца сибиряков. Новосибирцы охотно комментируют ее в соцсетях:
«Боже какое чудо дай бог здоровья этому человеку»;
«Природа этой нивы на столько хороша, что там образовалась флора и фауна»;
«Спасибо тебе добрый человек»;
«Хозяин нивы просто молодец. Заботливый».