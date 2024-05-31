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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Птичка нашла дом в автомобиле

Певчие птички на месяц заблокировали автомобиль новосибирца

31 мая 2024, 07:33
Фото: АСТ-54
Птичка нашла дом в автомобиле

Птенцы трясогузки вылупились под капотом «Нивы» в Новосибирске

В апреле в автомобиле новосибирца поселилась птичка: в мае на свет появилось ее потомство, о чем радостно рассказал сибиряк в соцсетях.

Птичка свила гнездо в отечественной «Ниве», а через месяц птенцы вылупились из яиц. Потомство оставила трясогузка — это перелетная певчая птица.

Интересно, что владелец автомобиля больше транспортным средством не пользовался. Он с радостью помогал трясогузке выживать, подкармливая ее.

Фото: АСТ-54

С ней он подружился, а теперь принял и пополнение — шесть птенцов. Как отметил сибиряк, новорожденные в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Эта история растопила сердца сибиряков. Новосибирцы охотно комментируют ее в соцсетях:

«Боже какое чудо дай бог здоровья этому человеку»;
«Природа этой нивы на столько хороша, что там образовалась флора и фауна»;
«Спасибо тебе добрый человек»;
«Хозяин нивы просто молодец. Заботливый».
Видео: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Видео#Новосибирск#Птицы#Дом
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