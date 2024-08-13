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Published Сегодня, 02:48

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Прямо с балкона новосибирцы кормят птиц

Коршунов приручила семья из Новосибирска, подкармливая их мясом на балконе

13 августа 2024, 02:48
Фото: 1MI
Прямо с балкона новосибирцы кормят птиц
Диких коршунов начали подкармливать новосибирцы, живущие в многоквартирном доме, о чем рассказала семья-инициатор.

Семья Корыхаевых начала кормить мясом уличных коршунов. Причем прямо с балкона. Птицы охотно начали брать еду на регулярной основе.

Живут новосибирцы в микрорайоне ОбьГЭС. Кормят коршунов они уже год. Вначале они подлетали к кормушке, а теперь выпрашивают угощения, садясь напротив балкона.

Едят птицы курицу, говядину, а вот от рыбы отказываются. Меню семья старается корректировать под «заказчиков», пишет КП-Новосибирск.

В месяц на подкармливание уходит до 5 тысяч рублей. Однако сибиряков финансовый вопрос не беспокоит, ведь они получают эмоции от такого общения.

В Новосибирском зоопарке знаменитому на всю Россию орангутану Бату недавно исполнилось 25 лет. Вот уже более 10 лет он радует посетителей своими интересными качествами.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Птицы#Еда
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