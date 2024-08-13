Коршунов приручила семья из Новосибирска, подкармливая их мясом на балконе

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Семья Корыхаевых начала кормить мясом уличных коршунов. Причем прямо с балкона. Птицы охотно начали брать еду на регулярной основе.
Живут новосибирцы в микрорайоне ОбьГЭС. Кормят коршунов они уже год. Вначале они подлетали к кормушке, а теперь выпрашивают угощения, садясь напротив балкона.
Едят птицы курицу, говядину, а вот от рыбы отказываются. Меню семья старается корректировать под «заказчиков», пишет КП-Новосибирск.
В месяц на подкармливание уходит до 5 тысяч рублей. Однако сибиряков финансовый вопрос не беспокоит, ведь они получают эмоции от такого общения.
В Новосибирском зоопарке знаменитому на всю Россию орангутану Бату недавно исполнилось 25 лет. Вот уже более 10 лет он радует посетителей своими интересными качествами.