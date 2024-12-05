85-летний новосибирец расскажет, как создать идеальную контейнерную площадку

Работа над этой площадкой началась еще в 2008 году. Тогда активные жители Первомайского района объединились, чтобы сделать территорию чистой и удобной. Василий Филиппович, будучи инициатором преобразований, наладил взаимодействие с управляющей компанией, дирекцией района, депутатами и даже министерством.