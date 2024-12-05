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Posted 5 декабря, 09:31

Published 5 декабря, 09:31

Modified 5 декабря, 09:33

Updated 5 декабря, 09:33

Василий Филиппович Куликов

85-летний новосибирец расскажет, как создать идеальную контейнерную площадку

5 декабря 2024, 09:31
Фото: МУП «САХ». Василий Филиппович Куликов
В Первомайском районе Новосибирска находится образцовая контейнерная площадка, которую уже не первый год называют лучшей в городе, рассказали в МУП «САХ».

Она расположенная между домами по ул. Героев Революции, 17 и 19 и привлекает внимание своим идеальным состоянием. Ее автором стал 85-летний активист Василий Филиппович Куликов, который теперь готов делиться своим опытом с другими.

По мнению специалистов МУП «САХ», контейнерная площадка соответствует всем требованиям:

  • Достаточное количество контейнеров. Все они находятся в хорошем состоянии.
  • Крупногабаритный отсек. Для мебели, дверей, техники и других объемных отходов предусмотрено отдельное место.
  • Удобный доступ. Скат, сопряженный с дорогой, позволяет экипажу без труда вывозить мусор.
  • Чистота и порядок. Благодаря работе дворников площадка всегда убрана и продезинфицирована.
Контейнерная площадкаКонтейнерная площадка
Контейнерная площадка. Фото: МУП «САХ»

Работа над этой площадкой началась еще в 2008 году. Тогда активные жители Первомайского района объединились, чтобы сделать территорию чистой и удобной. Василий Филиппович, будучи инициатором преобразований, наладил взаимодействие с управляющей компанией, дирекцией района, депутатами и даже министерством.

«Самое главное — команда. У нас в общественном совете 12 активистов. Есть люди разных профессий, в том числе инженеры и помощники уполномоченных по правам человека. Чем больше способов решения нестандартной задачи предложено — тем быстрее находится оптимальное решение. А еще нужна последовательность в воплощении идей», — рассказал Василий Филиппович.

Пенсионер убежден, что организовать такую же площадку можно в любом районе города, если подойти к делу с энтузиазмом и поддержкой единомышленников.

Желающие получить консультацию могут теперь обратиться к нему лично:

  • Когда: вторники и четверги, с 10:00 до 14:00
  • Где: Ул. Маяковского, комната 408
  • Телефон: 338-39-35
Новые контейнеры для вторсырья развозит МУП «САХ» по Новосибирску
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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Мусор#Контейнерная площадка
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