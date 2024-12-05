85-летний новосибирец расскажет, как создать идеальную контейнерную площадку

Posted 5 декабря, 09:31
Published 5 декабря, 09:31
Modified 5 декабря, 09:33
Updated 5 декабря, 09:33
Она расположенная между домами по ул. Героев Революции, 17 и 19 и привлекает внимание своим идеальным состоянием. Ее автором стал 85-летний активист Василий Филиппович Куликов, который теперь готов делиться своим опытом с другими.
По мнению специалистов МУП «САХ», контейнерная площадка соответствует всем требованиям:
Работа над этой площадкой началась еще в 2008 году. Тогда активные жители Первомайского района объединились, чтобы сделать территорию чистой и удобной. Василий Филиппович, будучи инициатором преобразований, наладил взаимодействие с управляющей компанией, дирекцией района, депутатами и даже министерством.
«Самое главное — команда. У нас в общественном совете 12 активистов. Есть люди разных профессий, в том числе инженеры и помощники уполномоченных по правам человека. Чем больше способов решения нестандартной задачи предложено — тем быстрее находится оптимальное решение. А еще нужна последовательность в воплощении идей», — рассказал Василий Филиппович.
Пенсионер убежден, что организовать такую же площадку можно в любом районе города, если подойти к делу с энтузиазмом и поддержкой единомышленников.
Желающие получить консультацию могут теперь обратиться к нему лично: