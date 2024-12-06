Специалисты МУП «САХ» обследуют контейнерные площадки Новосибирска

Posted 6 декабря, 04:44
Published 6 декабря, 04:44
Modified 6 декабря, 04:46
Updated 6 декабря, 04:46
За месяц региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами проверил 250 мест накопления мусора. Оказалось, что в Центральном районе соблюдены все нормативы по складированию ТКО лишь во дворе дома №91 на улице Ольги Жилиной, а также на площадках по улице Мичурина. В остальных местах площадки оказались совсем неухоженными.
Большинство проблем связаны с неравномерным ростом города и желанием собственников сэкономить. Появляются новые дома и увеличивается количество жильцов, а площадки не меняются с советских времен. Там нет мест для новых баков, отсутствуют отсеки для выброшенной мебели, техники и прочих крупногабаритных отходов, нет скатов, и экипаж мусоровоза вынужден вручную поднимать емкости весом до 400 кг. Новосибирцы просят ставить контейнеры под вторсырье, но и для этих целей нет мест. В итоге региональный оператор вывозит отходы, соблюдая все нормативы, но горожане видят переполненные баки и бардак рядом.
«Наша задача — вывезти отходы в срок, собственников — обеспечить чистоту и нормативное состояние площадок. Сделать город чистым мы сможем, только объединив усилия. 80% площадок в городе, по предварительным оценкам, остро нуждаются в модернизации. По результатам обследования планируем рассказать каждой управляющей компании или товариществу собственников жилья, что нужно менять именно им, и посоветуем, в какой последовательности», — рассказала начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО МУП «САХ» Ольга Любенко.
Следующая проверка пройдет в Железнодорожном районе. Завершить масштабное обследование контейнерных площадок в Новосибирске планируют летом 2025 года.