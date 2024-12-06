Специалисты МУП «САХ» обследуют контейнерные площадки Новосибирска

Большинство проблем связаны с неравномерным ростом города и желанием собственников сэкономить. Появляются новые дома и увеличивается количество жильцов, а площадки не меняются с советских времен. Там нет мест для новых баков, отсутствуют отсеки для выброшенной мебели, техники и прочих крупногабаритных отходов, нет скатов, и экипаж мусоровоза вынужден вручную поднимать емкости весом до 400 кг. Новосибирцы просят ставить контейнеры под вторсырье, но и для этих целей нет мест. В итоге региональный оператор вывозит отходы, соблюдая все нормативы, но горожане видят переполненные баки и бардак рядом.