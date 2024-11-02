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Posted 2 ноября, 10:42

Published 2 ноября, 10:42

Modified 2 ноября, 10:44

Updated 2 ноября, 10:44

Баннер на здании

Новосибирцы требуют призвать к ответственности власти за баннер без новых регионов

2 ноября 2024, 10:42
Фото: Народный фронт. Баннер на здании
Жителей Новосибирска возмутил размещенный на здании районной администрации баннер ко Дню народного единства. На нем горожане не заметили новых регионов России и Крыма.

Баннер к 7 ноября повесили на здание администрации Дзержинского района. Горожане подметили, что вопреки надписи «Мы едины для мира», на баннере отсутствовали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым. С просьбой привлечь внимание общественницы местная жительница обратилась в «Народный фронт».

«На карте отсутствуют не только территории, вернувшиеся в состав России в 2022 году, но и Крым, который присоединён уже 10 лет назад! — прокомментировали в общественной организации. — Чья-то халатность или провокация?»

Члены «Народного фронта» обратились в районную администрацию для принятия мер. Местная жительница же отметила, что стоит привлечь чиновников к ответственности, согласно административному или уголовному кодексу.

Отметим, что активисты заметили отсутствие новых территорий на карте. Однако не обратили внимание на то, что на баннере также нет Калининградской области, которая была образована еще в 1946 году.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Народный фронт#Дзержинский район#Провокация#Новые регионы
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