Новосибирцы требуют призвать к ответственности власти за баннер без новых регионов

Posted 2 ноября, 10:42
Published 2 ноября, 10:42
Modified 2 ноября, 10:44
Updated 2 ноября, 10:44
Баннер к 7 ноября повесили на здание администрации Дзержинского района. Горожане подметили, что вопреки надписи «Мы едины для мира», на баннере отсутствовали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым. С просьбой привлечь внимание общественницы местная жительница обратилась в «Народный фронт».
«На карте отсутствуют не только территории, вернувшиеся в состав России в 2022 году, но и Крым, который присоединён уже 10 лет назад! — прокомментировали в общественной организации. — Чья-то халатность или провокация?»
Члены «Народного фронта» обратились в районную администрацию для принятия мер. Местная жительница же отметила, что стоит привлечь чиновников к ответственности, согласно административному или уголовному кодексу.
Отметим, что активисты заметили отсутствие новых территорий на карте. Однако не обратили внимание на то, что на баннере также нет Калининградской области, которая была образована еще в 1946 году.