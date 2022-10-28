ТОП новых граффити в Новосибирске

Рисовали рисунки разные художники. Граффити обосновались на торцах дома, белых стенах и у каждого рисунка есть своя история.
Огромное количество граффити есть в Центральном парке, в скрытых уголках Красного проспекта и Орджоникидзе, на складах и даже напротив ТЦ «Аура».
Самые интересные рисунки от «Ведомостинсо.рф» представлены в галерее:
Напомним, что ранее был составлен ТОП-5 лучших мест для осенних фото в Новосибирске. Также смотрите, как преобразились центральные улицы города в преддверии Хэллоуина. И не забудьте про украшенные улицы к Новому году.