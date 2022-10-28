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ТОП новых граффити в Новосибирске

Сегодня, 09:16
Фото: ведомостинсо.рф
Рисунок находится по ул. Блюхера, 32
В Новосибирске за несколько лет появилось немало граффити в разных стилях и тематике. Большинство из них спрятаны в укромных уголках города. Рассказываем про самые интересные.

Рисовали рисунки разные художники. Граффити обосновались на торцах дома, белых стенах и у каждого рисунка есть своя история.

Огромное количество граффити есть в Центральном парке, в скрытых уголках Красного проспекта и Орджоникидзе, на складах и даже напротив ТЦ «Аура».

Самые интересные рисунки от «Ведомостинсо.рф» представлены в галерее:

Красный проспект, 17 и ул. Максима Горького, 64Красный проспект, 17 и ул. Максима Горького, 64
Ул. Фрунзе, 4/Красный проспект, 47Ул. Фрунзе, 4/Красный проспект, 47
Ул. Военная, 9/1Ул. Военная, 9/1
по ул. Серебренниковской, 2а по ул. Серебренниковской, 2а
Центральный паркЦентральный парк
Красный проспект, 17 и ул. Максима Горького, 64
Фото: ведомостинсо.рф

Напомним, что ранее был составлен ТОП-5 лучших мест для осенних фото в Новосибирске. Также смотрите, как преобразились центральные улицы города в преддверии Хэллоуина. И не забудьте про украшенные улицы к Новому году

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Культура#Новосибирск#2022
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