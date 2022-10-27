Возбуждено дело после гибели рабочего на стойке ЛДС в Новосибирске

“По данным следствия, вечером 25 октября 2022 года рабочий проводил работы по изоляции трубопроводов на пятом этаже строящегося спортивного комплекса в областном центре. В результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ 43-летний мужчина упал в вентиляционную шахту, получив травмы, не совместимые с жизнью”, - уточнили в ведомстве.