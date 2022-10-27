Возбуждено дело после гибели рабочего на стойке ЛДС в Новосибирске

Следователи усмотрели в случившемся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ “Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”.
“По данным следствия, вечером 25 октября 2022 года рабочий проводил работы по изоляции трубопроводов на пятом этаже строящегося спортивного комплекса в областном центре. В результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ 43-летний мужчина упал в вентиляционную шахту, получив травмы, не совместимые с жизнью”, - уточнили в ведомстве.
Там добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование взяла на контроль прокуратура Кировского района.
Это не первая гибель рабочего на стройке ЛДС. В прошлом году там скончался строитель, упавший в яму.
Ранее Atas.info писал, что к строительству ЛДС привлекли больше рабочих, чтобы успеть завершить работы в срок.