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Трое рабочих разбились на стройке в Новосибирске: прораб ответит за их гибель в суде

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
Трое рабочих в Новосибирске сорвались с высоты, поднимаясь в люльке, и погибли
Громкое дело о гибели трех рабочих на стройплощадке на улице Большевистской в Новосибирске дошло до суда. Осенью 2021 года мужчины сорвались с высоты на строительстве высотки ЖК «Расцветай на Обской» и погибли.

На скамье подсудимых оказался прораб стройфирмы, в которой работали погибшие. Прокуроры обвиняют его в нарушении требований безопасности.

«Прораб знал, что подъемник смонтирован и используется с нарушением техники безопасности. Однако всё равно разрешил рабочим выполнять монтаж на высоте. И до этого они не проходили подготовку», - рассказала о деталях происшествия старший помощник руководителя СУ СКР Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года на стройке высотки ЖК «Расцветай на Обской» на ул. Большевистской. Трое рабочих поднялись на высоту 9 этажа в люльке и сорвались вниз – она опрокинулась из-за ненадежного крепления. Один из них скончался на месте, другие умерли в больнице.

Следователи собрали все улики по делу, обвинение утвердил прокурор Октябрьского района. На днях материалы направили в суд.

Напомним, в августе 2022 года на стройке ЖК «Мылзавод» в Новосибирске погиб рабочий. Он сорвался в шахту лифта - в обстоятельствах также разбираются прокуроры и следователи.

Врачи сообщили о смерти второго рабочего после падения с высотки в Новосибирске
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