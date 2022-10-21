Трое рабочих разбились на стройке в Новосибирске: прораб ответит за их гибель в суде

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года на стройке высотки ЖК «Расцветай на Обской» на ул. Большевистской. Трое рабочих поднялись на высоту 9 этажа в люльке и сорвались вниз – она опрокинулась из-за ненадежного крепления. Один из них скончался на месте, другие умерли в больнице.