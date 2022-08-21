По информации департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, в 2022 году благоустроительные работы должны завершить в 5 скверах.
«В настоящее время проводится процедура заключения договора с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству», - отметили Atas.info в мэрии Новосибирска.
Власти Новосибирска обещают завершить благоустройство территории в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковая, Комбинатская, Трикотажстроя пер., Есенина, Трактовая, Волочаевская. Дизайн-проект разработали ещё в прошлом году.
«На этом объекте предусмотрено обустройство зелёной зоны эко-тропами, велодорожкой, детской спортивными площадками, пешеходными мостами, размещением павильонов проката спортивного инвентаря, кафе и туалетами», - уточняет муниципалитет.
Работы идут на площади 20 га. Их планируют закончить к 15 сентября 2023 года.
Одним из важных объектов благоустройства является парк «Арена» у строящегося ЛДС в Кировском районе. Тематикой сквера станет спорт, и для этого предусмотрены трассы для бега, лыж, велосипедистов, скандинавской ходьбы, а также специальная площадка для скейбординга и самокатов.
Кроме того, в парке откроют пункты проката роликов, велосипедов и самокатов. Его могут открыть уже в конце сентября 2022 года. Эта территория станет главной площадкой празднования Нового года. Сейчас работы завершены почти на 70%.
Как уточнили в министерстве строительства Новосибирской области, новая ледовая арена должна быть готова по контракту до конца 2022 года. Точная дата открытия пока неизвестна, однако ранее губернатор Андрей Травников заявлял о тренировочном хоккейном матче в ЛДС, который может состоятся уже в ноябре.
Недавно строители нанесли акустическое напыление внутри здания – на потолке, стенах, балках, вентиляционной системе. Также там установили 780 кресел из 10,5 тысяч необходимых.
А вот новую станцию метро «Спортивная» мэрия готовит к открытию до конца сентября 2022 года. На объекте уже завершаются отделочные работы и укладка плиткой. Идет монтаж раздвижных дверей. Ранее там установили панно с изображением спортсменов.
Кроме того, в текущем году запланирована установка новых спортивных площадок по следующим адресам:
- ул. Богдана Хмельницкого, 68/1 (спортивная площадка для сдачи норм ГТО);
- ул. Пришвина, 1 (спортивная площадка с тренажерами);
- ул. Весенняя, 16 (универсальная спортивная площадка);
- ул. Тимирязева, 5 (2022-2023 г.г. – устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа / «умная» многофункциональная спортивная площадка.