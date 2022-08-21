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Названы объекты и скверы, которые благоустроят и откроют в Новосибирске до 2024 года

Сегодня, 12:57
Фото: Правительство НСО/Архитектурное бюро «Адаптик-А»
В Новосибирске сейчас полным ходом идет строительство социально значимых объектов, включая станцию метро «Спортивная» и ЛДС. Также продолжается благоустройство нескольких скверов и площадок для отдыха. О том, что нового появится в столице Сибири уже в 2022-2023 годах рассказали Atas.info в мэрии.

Благоустройство каких скверов завершат уже до конца 2022 года:

По информации департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, в 2022 году благоустроительные работы должны завершить в 5 скверах. 

  • Сквер «Воинский» - сейчас в сквере проводят установку электроснабжения и покрытий из мелкоштучных материалов, а также прокладывают велодорожки. Завершение работ согласно договору 31.08.2022;
  • Сквер «Гвардейский» по ул. Лейтенанта Амосова – рабочие приступили к замене твердых покрытий и ремонту памятника и постамента. По плану должны установить лавочки, урны, новые фонари, а после территорию озеленят. Завершение работ согласно заключенным договорам 20.10.2022;
  • Сквер «Монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 г.» по ул. Тельмана в Первомайском районе – в данный момент на участке заменяют асфальт, проводят новую систему освещения, восстанавливают пилоны и площадки Монумента, а также декоративное панно, звезды вечного огня, устраивают газон. Работы планируют завершить 22.10.2022;
  • Сквер «им. Ю. А. Гагарина» - в сквере собираются провести тропинки и улучшить покрытие. Ещё поставить новые лавочки, урны и под конец озеленить территорию. 

«В настоящее время проводится процедура заключения договора с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству», - отметили Atas.info в мэрии Новосибирска.

  • Сквер по ул. Свечникова – в сквере появится новая скейт-площадка. А сейчас там уже привели в порядок асфальтовые покрытия и установили спортивное оборудование. Эти работы закончили 15.08.2022.
Фото: 1MI

Какие объекты находятся на стадии завершения – часть могут открыть для горожан этой осенью, другие в 2023 году:

Власти Новосибирска обещают завершить благоустройство территории в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковая, Комбинатская, Трикотажстроя пер., Есенина, Трактовая, Волочаевская. Дизайн-проект разработали ещё в прошлом году.

«На этом объекте предусмотрено обустройство зелёной зоны эко-тропами, велодорожкой, детской спортивными площадками, пешеходными мостами, размещением павильонов проката спортивного инвентаря, кафе и туалетами», - уточняет муниципалитет.

Работы идут на площади 20 га. Их планируют закончить к 15 сентября 2023 года. 

Дизайн-проект парка "Арена"
Фото: Архитектурное бюро «Адаптик-А»

Одним из важных объектов благоустройства является парк «Арена» у строящегося ЛДС в Кировском районе. Тематикой сквера станет спорт, и для этого предусмотрены трассы для бега, лыж, велосипедистов, скандинавской ходьбы, а также специальная площадка для скейбординга и самокатов. 

Кроме того, в парке откроют пункты проката роликов, велосипедов и самокатов. Его могут открыть уже в конце сентября 2022 года. Эта территория станет главной площадкой празднования Нового года. Сейчас работы завершены почти на 70%.

ЛДС
Фото: Правительство НСО

Как уточнили в министерстве строительства Новосибирской области, новая ледовая арена должна быть готова по контракту до конца 2022 года. Точная дата открытия пока неизвестна, однако ранее губернатор Андрей Травников заявлял о тренировочном хоккейном матче в ЛДС, который может состоятся уже в ноябре.

Недавно строители нанесли акустическое напыление внутри здания – на потолке, стенах, балках, вентиляционной системе. Также там установили 780 кресел из 10,5 тысяч необходимых.

А вот новую станцию метро «Спортивная» мэрия готовит к открытию до конца сентября 2022 года. На объекте уже завершаются отделочные работы и укладка плиткой. Идет монтаж раздвижных дверей. Ранее там установили панно с изображением спортсменов.

Какие скверы и объекты можно посетить в августе 2022 года:

  • Завершен ремонт пешеходного тротуара на Вокзальной магистрали. Территорию озеленили, дороги привели в порядок, установили лавочки и урны.
  • Закончили работ на кольце площади Маркса, где теперь стоит памятник А. И. Покрышкину. Там появились архитектурные подсветки, газоны с розами и сиренью, высажены 18 яблонь.
  • Проведены масштабные работы по озеленению в сквере «13 трамвай». Для этих целей был разработан дендрологический план озеленения сквера и совместно с партнерами было высажено: березы (15 шт.), сирень (226 кустарников), рябина сибирская (24 шт.), кустарники спиреи (450 шт.), сосна стриженая (150 шт.). 

Кроме того, в текущем году запланирована установка новых спортивных площадок по следующим адресам:

- ул. Богдана Хмельницкого, 68/1 (спортивная площадка для сдачи норм ГТО);

- ул. Пришвина, 1 (спортивная площадка с тренажерами);

- ул. Весенняя, 16 (универсальная спортивная площадка);

- ул. Тимирязева, 5 (2022-2023 г.г. – устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа / «умная» многофункциональная спортивная площадка.

#Алина Шефер#Общество#Город#Новосибирская область#Лдс#Парк#Новосибирск#Строительство#Метро
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