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В Центральном парке Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку

Сегодня, 11:13
Фото: atas.info
Елка в одном из парков Новосибирска
Рабочие устанавливают елку рядом со сценой в новосибирском Центральном парке, сообщает НГС со ссылкой на читателя.

В публикации приводятся слова вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, которая анонсировала открытие нескольких новогодних площадок.

“С 1 декабря мы будем открывать улицу Ленина, потом Первомайский сквер. Через неделю примерно появится список, какие площадки, когда откроются”, - сказала Терешкова.

Ранее В Новосибирске начали украшать к Новому году улицу Ленина . Так, монтируются праздничные ворота, через которые гости будут попадать на улицу, с "потолком" из разноцветных огней.

До этого сообщалось, что в Новосибирске поселится Дед Мороз - в старинном купеческом особняке на ул. Максима Горького, где размещался музей СССР.

Ажурные золотые ворота поставили на перекрытой улице Ленина в Новосибирске
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#Общество#Город#Новосибирск#Центральный парк#Елка#Установка
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