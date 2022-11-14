В Центральном парке Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку

В публикации приводятся слова вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, которая анонсировала открытие нескольких новогодних площадок.
“С 1 декабря мы будем открывать улицу Ленина, потом Первомайский сквер. Через неделю примерно появится список, какие площадки, когда откроются”, - сказала Терешкова.
Ранее В Новосибирске начали украшать к Новому году улицу Ленина . Так, монтируются праздничные ворота, через которые гости будут попадать на улицу, с "потолком" из разноцветных огней.
До этого сообщалось, что в Новосибирске поселится Дед Мороз - в старинном купеческом особняке на ул. Максима Горького, где размещался музей СССР.