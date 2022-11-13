В Новосибирске перекрытую до февраля улицу Ленина начали украшать к Новому Году. Рабочие сооружают стилизованные ворота, через которые гости будут попадать на улицу с "потолком" из сверкающих гирлянд. Большие снежинки, которые будут светиться по вечерам, появились и в Первомайском сквере.
Предполагается, что все работы по праздничному оформлению улицы будут завершены к 1 декабря. Тем временем, несмотря на запрещающие знаки, по Ленина продолжают двигаться автомобили. Стоит заметить, что речь идет о единичных случаях.
Ранее решение мэрии о закрытии для движения автотранспорта вызвало возмущение у многих горожан. Против и местные жители, и автомобилисты, и политики.