В Новосибирске перекрытую до февраля улицу Ленина начали украшать к Новому Году. Рабочие сооружают стилизованные ворота, через которые гости будут попадать на улицу с "потолком" из сверкающих гирлянд. Большие снежинки, которые будут светиться по вечерам, появились и в Первомайском сквере.