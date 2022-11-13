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Ажурные золотые ворота поставили на перекрытой улице Ленина в Новосибирске

Сегодня, 10:08
Фото: atas.info
В эти ворота будут заходить участники новогодних гуляний

Улицу Ленина в Новосибирске украсили золотой аркой

Началось праздничное украшение одной из центральных улиц Новосибирска, движение по которой перекрыли вплоть до февраля 2023 года ради новогодних торжеств

В Новосибирске перекрытую до февраля улицу Ленина начали украшать к Новому Году. Рабочие сооружают стилизованные ворота, через которые гости будут попадать на улицу с "потолком" из сверкающих гирлянд. Большие снежинки, которые будут светиться по вечерам, появились и в Первомайском сквере.

Предполагается, что все работы по праздничному оформлению улицы будут завершены к 1 декабря. Тем временем, несмотря на запрещающие знаки, по Ленина продолжают двигаться автомобили. Стоит заметить, что речь идет о единичных случаях.

Ранее решение мэрии о закрытии для движения автотранспорта вызвало возмущение у многих горожан. Против и местные жители, и автомобилисты, и политики.

Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
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