Стало известно, когда поставят главную елку в центре Новосибирска

В Новосибирске определили дату установки главной новогодней елки на центральной площади. По информации пресс-центра мэрии, работы по установке ёлки запланированы на первую декаду декабря. Окончательное начало установки будет определено в зависимости от погодных условий, пишет МК в Новосибирске.