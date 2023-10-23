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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Елку установят в декабре

Стало известно, когда поставят главную елку в центре Новосибирска

23 октября 2023, 05:33
Фото: atas.info
Елку установят в декабре

Елку на площади Ленина в Новосибирске поставят в начале декабря

В Новосибирске планируется установить новогоднюю ель на площади Ленина в первой декаде декабря.

В Новосибирске определили дату установки главной новогодней елки на центральной площади. По информации пресс-центра мэрии, работы по установке ёлки запланированы на первую декаду декабря. Окончательное начало установки будет определено в зависимости от погодных условий, пишет МК в Новосибирске.

Представители муниципалитета отметили, что в этом году планируется внести некоторые изменения в стилистику празднования Нового 2024 года, однако подробности не разглашаются.

В прошлом году новогоднюю ёлку установили 27 ноября. Её конструкция состояла из искусственных ветвей, а также имела настоящие еловые ветки и металлический каркас.

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#Новосибирск#Новый год#Эмилия Губарева#Установка
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