Стало известно, когда поставят главную елку в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В Новосибирске определили дату установки главной новогодней елки на центральной площади. По информации пресс-центра мэрии, работы по установке ёлки запланированы на первую декаду декабря. Окончательное начало установки будет определено в зависимости от погодных условий, пишет МК в Новосибирске.
Представители муниципалитета отметили, что в этом году планируется внести некоторые изменения в стилистику празднования Нового 2024 года, однако подробности не разглашаются.
В прошлом году новогоднюю ёлку установили 27 ноября. Её конструкция состояла из искусственных ветвей, а также имела настоящие еловые ветки и металлический каркас.