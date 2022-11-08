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В Новосибирске закрыли проход на Октябрьском мосту из-за опасного тротуара

Сегодня, 07:27
Фото: atas.info
В Новосибирске закрыли проход на Октябрьском мосту из-за опасного тротуара
Пешеходам запретили ходить по Октябрьскому мосту в Новосибирске. Компания «СпецТрансСтрой» там ремонтирует тротуар.

Рабочие уже снесли 60% тротуарных плит, из-за этого проход по мосту не безопасен. Однако находятся люди, которые игнорируют предупреждающие знаки.

«На Коммунальном мосту перекрыли для движения пешеходов участок в 50 метров на время работ. Там ездит техника, укладывает асфальт. Поэтому ходить по мосту сейчас опасно горожанам», - сказал директор компании Сергей Арапов.

Также пешеходам ограничили движение под мостом в зоне Михайловской набережной. Все работы обещают закончить до 10 ноября.

Напомним, 7 ноября должны были открыть старинный мост после реконструкции на улице Сибревкома в Новосибирске, но этого не произошло. В ситуации разбирался Atas.info.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Октябрьский мост#Движение#Капитальный ремонт
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