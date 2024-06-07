В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:45
На площадке ПМЭФ-2024 губернатором региона Андреем Травниковым подписано соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Тренд» о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области по строительству завода грузового автотранспорта.
Инвестиционный проект ООО «Тренд» по строительству автозавода был одобрен в конце декабря 2023 года на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым и включен в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области.
По планам инвестора, завод выйдет на полную проектную мощность в 2033 году. На первом этапе планируется запуск малотоннажных моделей, а также формирование круга поставщиков узлов и компонентов с максимальным снижением доли импортных комплектующих.
«В настоящее время в России возникла высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. И главная задача автозавода — наладить выпуск широкой линейки транспортных средств от 2 до 15 тонн», — пояснил директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.
Завод планируется построить на территории Станционного сельсовета Новосибирского района. Площадь земельного участка составляет 17 га. Планируемый объём производства при выходе на проектную мощность — 14 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций составляет 19,9 млрд рублей.