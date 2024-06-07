В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

Инвестиционный проект ООО «Тренд» по строительству автозавода был одобрен в конце декабря 2023 года на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым и включен в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области.