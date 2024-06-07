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Соглашение о строительстве завода подписано в ходе ПМЭФ-2024

В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

7 июня 2024, 07:21
Фото: nso.ru
Соглашение о строительстве завода подписано в ходе ПМЭФ-2024
Почти две тысячи рабочих мест будет создано на новом автомобильном заводе в Новосибирском районе. Первая модель, пятитонный грузовик, сойдёт с конвейера уже в 2027 году.

На площадке ПМЭФ-2024 губернатором региона Андреем Травниковым подписано соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Тренд» о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области по строительству завода грузового автотранспорта.

Инвестиционный проект ООО «Тренд» по строительству автозавода был одобрен в конце декабря 2023 года на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым и включен в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области.

По планам инвестора, завод выйдет на полную проектную мощность в 2033 году. На первом этапе планируется запуск малотоннажных моделей, а также формирование круга поставщиков узлов и компонентов с максимальным снижением доли импортных комплектующих.

«В настоящее время в России возникла высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. И главная задача автозавода — наладить выпуск широкой линейки транспортных средств от 2 до 15 тонн», — пояснил директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.

Завод планируется построить на территории Станционного сельсовета Новосибирского района. Площадь земельного участка составляет 17 га. Планируемый объём производства при выходе на проектную мощность — 14 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций составляет 19,9 млрд рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Завод#Грузовики#Соглашение#ПМЭФ-2024
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