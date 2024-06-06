Регион подписал первое соглашение на Петербургском экономическом форуме

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Стороны договорились о взаимодействии в сфере совершенствования системы обращения с отходами электронного оборудования, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
«Проходит большое количество встреч, посвящённых новым инвестиционным инициативам в самых разных отраслях — это логистика, производство пищевых продуктов и напитков, сборка бытовой техники. Проект, соглашение о котором подписали сегодня, направлен на переработку утилизируемой, выбывающей из обращения бытовой техники или электронных приборов», — сообщил губернатор Андрей Травников.
Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что компания имеет большой опыт в этом вопросе и уже участвует в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ в других регионах.
В Новосибирской области ГК «Акрон Холдинг» намерен развивать комплексную инфраструктуру, связанную с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.
В планах у губернатора Андрея Травникова и членов региональной делегации еще почти два десятка встреч с представителями других регионов и иностранных делегаций, крупного бизнеса и госкорпораций, подписание важных для экономики региона соглашений.