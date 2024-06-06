Регион подписал первое соглашение на Петербургском экономическом форуме

Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что компания имеет большой опыт в этом вопросе и уже участвует в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ в других регионах.

В Новосибирской области ГК «Акрон Холдинг» намерен развивать комплексную инфраструктуру, связанную с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.