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В регионе будут развивать переработку старых электронных приборов

Регион подписал первое соглашение на Петербургском экономическом форуме

6 июня 2024, 09:46
Фото: nso.ru
В регионе будут развивать переработку старых электронных приборов
Сотрудничество правительства Новосибирской области с АО «Акрон Холдинг» и ППК «Российский экологический оператор» скрепили подписями на полях ПМЭФ-2024.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере совершенствования системы обращения с отходами электронного оборудования, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Проходит большое количество встреч, посвящённых новым инвестиционным инициативам в самых разных отраслях — это логистика, производство пищевых продуктов и напитков, сборка бытовой техники. Проект, соглашение о котором подписали сегодня, направлен на переработку утилизируемой, выбывающей из обращения бытовой техники или электронных приборов», — сообщил губернатор Андрей Травников.

Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что компания имеет большой опыт в этом вопросе и уже участвует в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ в других регионах.
В Новосибирской области ГК «Акрон Холдинг» намерен развивать комплексную инфраструктуру, связанную с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.

В планах у губернатора Андрея Травникова и членов региональной делегации еще почти два десятка встреч с представителями других регионов и иностранных делегаций, крупного бизнеса и госкорпораций, подписание важных для экономики региона соглашений.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Переработка#Санкт-Петербург#Соглашение#ПМЭФ-2024#Вторсырье
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