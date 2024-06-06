179 новых социальных объектов появится в регионе в ближайшие три года

В течение трех лет будет построено 110 медицинских объектов, 11 объектов культуры и 10 спортивных объектов. Кроме того, до конце 2024 года будут сданы 36 домов, , в которых 237 квартир предназначены для детей-сирот, еще 168 будут переданы представителям бюджетной сферы под служебное жилье.