179 новых социальных объектов появится в регионе в ближайшие три года

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:11
Новые социальные объекты в районах Новосибирской области находятся в разных стадиях — от проектирования до строительства.
«Одновременно в работе Минстроя на сегодняшний день находится 179 объектов — это учреждения образования, медицины, спорта и культуры, жилые дома для различных категорий льготников. Объем стройки огромный, как и финансирования. На эти цели в бюджете заложено более 53 млрд рублей, из которых порядка 30 млрд предстоит освоить в 2024 году», — отметил Алексей Колмаков.
Самый капиталоемкий блок — строительство образовательных учреждений. Сейчас идет возведение 22 объектов, 6 школ на 3,5 тысячи учеников планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. А несколько дней назад объявлен конкурс на поиск подрядчика для строительства еще одной школы на 1100 мест в микрорайоне «Клюквенный».
В течение трех лет будет построено 110 медицинских объектов, 11 объектов культуры и 10 спортивных объектов. Кроме того, до конце 2024 года будут сданы 36 домов, , в которых 237 квартир предназначены для детей-сирот, еще 168 будут переданы представителям бюджетной сферы под служебное жилье.