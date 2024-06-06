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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Самый капиталоемкий блок — строительство школ

179 новых социальных объектов появится в регионе в ближайшие три года

6 июня 2024, 05:09
Фото: 1MI
Самый капиталоемкий блок — строительство школ
Планы правительства региона по развитию социальной инфраструктуры на 2024–2026 годы представил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Новые социальные объекты в районах Новосибирской области находятся в разных стадиях — от проектирования до строительства.

«Одновременно в работе Минстроя на сегодняшний день находится 179 объектов — это учреждения образования, медицины, спорта и культуры, жилые дома для различных категорий льготников. Объем стройки огромный, как и финансирования. На эти цели в бюджете заложено более 53 млрд рублей, из которых порядка 30 млрд предстоит освоить в 2024 году», — отметил Алексей Колмаков.

Самый капиталоемкий блок — строительство образовательных учреждений. Сейчас идет возведение 22 объектов, 6 школ на 3,5 тысячи учеников планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. А несколько дней назад объявлен конкурс на поиск подрядчика для строительства еще одной школы на 1100 мест в микрорайоне «Клюквенный».

В течение трех лет будет построено 110 медицинских объектов, 11 объектов культуры и 10 спортивных объектов. Кроме того, до конце 2024 года будут сданы 36 домов, , в которых 237 квартир предназначены для детей-сирот, еще 168 будут переданы представителям бюджетной сферы под служебное жилье.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Школы#Жилье#Соцучреждения
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