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Место для строительства пятого моста через Обь определили в Новосибирске

Место для строительства пятого моста через Обь определили в Новосибирске

8 мая 2024, 12:42
Фото: atas.info
На заседании комиссии мэрии по изменению Генплана Новосибирска сообщили, где будет возведен пятый мост через Обь.

Пятый мост через Обь в Новосибирске будет построен в Советском районе недалеко от Нижней Ельцовки, об этом сообщили представители городского департамента транспорта во время заседания комиссии по изменению Генерального плана столицы Сибири.

Прежде всего выбор места обусловлен крайней необходимостью разгрузить дамбу ОбьГЭС. Ежедневно по сооружению проезжает гигантское количество автотранспорта, буквально разрушающее конструкцию. Ранее для уменьшения трафика предполагалось использовать будущий мост возле Матвеевки, но затем специалисты скорректировали планы.

Известно, что новый мостовой переход свяжет Советское шоссе недалеко от рабочего поселка Краснообск и Восточный обход Новосибирска. По словам замначальника городского управления пассажирских перевозок Михаила Никулина, подготовка к строительству Нижнеельцовского моста начнется уже в ближайшее время.

После сдачи объекта планируется приступить к возведению Заельцовского, а затем и Матвеевского моста.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Нижняя ельцовка#Обь#Мост#Советский район#Генеральный план#Дамба ОбьГЭС
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