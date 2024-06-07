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ПМЭФ-2024

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7 июня
«Сибирское Соглашение» увеличивает число координационных советов
7 июня, 13:09
В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности
7 июня, 07:21
6 июня
Регион подписал первое соглашение на Петербургском экономическом форуме
Сотрудничество правительства Новосибирской области с АО «Акрон Холдинг» и ППК «Российский экологический оператор» скрепили подписями на полях ПМЭФ-2024.
6 июня, 09:46

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