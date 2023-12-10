В лютый мороз на трассе под Новосибирском замерзает водитель грузовика

Как пишет телеграм-канал «Барнаул22», мужчина обращался в различные экстренные службы, от МЧС до ГИБДД. Однако, по словам супруги водителя, никакой помощи так и не последовало. Жена дальнобойщика рассказала, что на место аварии приезжали сотрудники дорожной полиции, но, якобы, заявили, что заняться этой проблемой они смогут только в понедельник.