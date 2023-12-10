В лютый мороз на трассе под Новосибирском замерзает водитель грузовика

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
На 67 километре трассы Линево-Евсино в Новосибирской области водитель грузовика замерзает в своем автомобиле. После аварии машину частично выбросило в кювет, тронуться с места тяжелая фура самостоятельно не может.
Как пишет телеграм-канал «Барнаул22», мужчина обращался в различные экстренные службы, от МЧС до ГИБДД. Однако, по словам супруги водителя, никакой помощи так и не последовало. Жена дальнобойщика рассказала, что на место аварии приезжали сотрудники дорожной полиции, но, якобы, заявили, что заняться этой проблемой они смогут только в понедельник.
Тем временем, у водителя заканчивается еда и солярка в баке автомобиля. Платные эвакуаторы из-за выходных и морозов ехать отказываются.