Кафе рядом с мотелем для дальнобойщиков загорелось в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Огонь охватил здание, в котором располагаются два кафе, магазин и пристройка. Общая площадь горения — 400 квадратов. Была угроза из-за газовых баллонов внутри помещения.
Сотрудники в момент пожара не пострадали, посетителей внутри не было. Открытый огонь потушили оперативно. Однако работы специалисты продолжают до сих пор.
По данным 2ГИС, по этому адресу располагается гностичный комплекс Truck house hotel, к которому и прилегают горящие постройки. В основном, в мотеле останавливаются дальнобольщики из-за удобного расположения.