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Кафе рядом с мотелем для дальнобойщиков загорелось в Новосибирске

2 июля 2023, 13:35
Фото: ГУ МЧС по НСО
Рядом с кафе располагается гостиница
На Восточном шоссе в Калининском районе Новосибирска в здании кафе рядом с мотелем 2 июля произошел пожар — на месте работает МЧС по НСО.

Огонь охватил здание, в котором располагаются два кафе, магазин и пристройка. Общая площадь горения — 400 квадратов. Была угроза из-за газовых баллонов внутри помещения.

Сотрудники в момент пожара не пострадали, посетителей внутри не было. Открытый огонь потушили оперативно. Однако работы специалисты продолжают до сих пор.

По данным 2ГИС, по этому адресу располагается гностичный комплекс Truck house hotel, к которому и прилегают горящие постройки. В основном, в мотеле останавливаются дальнобольщики из-за удобного расположения.

Все в дыму: появились фото горящего кафе в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Пожар#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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