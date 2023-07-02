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Published Сегодня, 13:06

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Updated Сегодня, 13:11

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Все в дыму: появились фото горящего кафе в Новосибирске

2 июля 2023, 13:06
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар в Новосибирске
Пожар в Калининском районе Новосибирска: вспыхнуло несколько заведений — два кафе, магазин с автомаслами и пристройка, на месте работают сотрудники МЧС по НСО.

В Калининском районе Новосибирска произошел пожар в кафе. Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля около 18:30 на Восточном шоссе, номер 5. По информации МЧС, пожарные прибыли на место через несколько минут.

По официальным данным, горело здание одноэтажного кафе. По словам сотрудников, внутри не было людей, но возникла угроза из-за газовых баллонов. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Горели не только одно кафе, а два, а также магазин с автомаслами и пристройка, которые, скорее всего, находились в одном здании. В настоящее время на месте продолжают работу 5 единиц техники и 20 человек. Подробности происшествия выясняются.

Фото: ГУ МЧС по НСО
Кафе вспыхнуло в Калининском районе Новосибирске — что известно, все подробности
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#Эмилия Губарева#Пожар#Новосибирск
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