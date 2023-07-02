Все в дыму: появились фото горящего кафе в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Калининском районе Новосибирска произошел пожар в кафе. Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля около 18:30 на Восточном шоссе, номер 5. По информации МЧС, пожарные прибыли на место через несколько минут.
По официальным данным, горело здание одноэтажного кафе. По словам сотрудников, внутри не было людей, но возникла угроза из-за газовых баллонов. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Горели не только одно кафе, а два, а также магазин с автомаслами и пристройка, которые, скорее всего, находились в одном здании. В настоящее время на месте продолжают работу 5 единиц техники и 20 человек. Подробности происшествия выясняются.