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Несколько фур перевернулись на Северном объезде под Новосибирском

9 марта 2023, 02:30
Фото: АСТ-54/ВК
Фуры перекрыли собой проезд на Северном объезде в Новосибирске
Дорогу на Северном объезде под Новосибирском перекрыли попавшие в ДТП фуры. Об этом сообщили очевидцы.

Вечером 8 марта грузовики врезались и перевернулись посередине проезжей части возле села Барлак. Собой они заблокировали проезд на Северном объезде.

«Из-за аварии по этой дороге невозможно было проехать в сторону Кемерова. Пришлось разворачиваться и делать крюк через Пашинское шоссе и Мочище. Когда я подъезжал, пострадавших не видел. Видимо врезались не сильно, просто грузно завалились на бока при столкновении», - сообщил читатель Atas.info, дальнобойщик Руслан.

Только к 23 часам на место ДТП подъехали сотрудники ГИБДД и погрузчики. Они расчистили дорогу от тягачей.

Напомним, ранее жесткое ДТП водители устроили на Октябрьском мосту. Проезд там временно закрывали, и из-за этого образовывалась пробка в 8 баллов.

ДТП на Октябрьском мосту: Новосибирск сковали дикие 8-балльные пробки
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#Алина Шефер#ДТП#Фуры#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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