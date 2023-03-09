Несколько фур перевернулись на Северном объезде под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Вечером 8 марта грузовики врезались и перевернулись посередине проезжей части возле села Барлак. Собой они заблокировали проезд на Северном объезде.
«Из-за аварии по этой дороге невозможно было проехать в сторону Кемерова. Пришлось разворачиваться и делать крюк через Пашинское шоссе и Мочище. Когда я подъезжал, пострадавших не видел. Видимо врезались не сильно, просто грузно завалились на бока при столкновении», - сообщил читатель Atas.info, дальнобойщик Руслан.
Только к 23 часам на место ДТП подъехали сотрудники ГИБДД и погрузчики. Они расчистили дорогу от тягачей.
Напомним, ранее жесткое ДТП водители устроили на Октябрьском мосту. Проезд там временно закрывали, и из-за этого образовывалась пробка в 8 баллов.