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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Новосибирске ограничат движение большегрузного транспорта 22 апреля

В Новосибирске ограничат движение большегрузов — где не нужно появляться фурам

19 апреля 2024, 09:32
Фото: 1MI
В Новосибирске ограничат движение большегрузного транспорта 22 апреля

В Новосибирске ограничат движение большегрузного транспорта 22 апреля

С 22 апреля будет введено временное ограничение движения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах Новосибирска. Оно будет действовать с 06.00 утра до 22.00 вечера.

Ограничение действует для грузового автотранспорта с разрешенной грузоподъемностью более 12 тонн и с максимальной скоростью движения в пределах 30 километров в час. Целью является обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности асфальтового покрытия в период непростой весенней погоды.

При этом ограничения не распространяются на автобусные перевозки, транспорт федеральных органов исполнительной власти, специализированную дорожную и ремонтную технику. Кроме того, передвигаться в пределах города могут фуры с продуктами, лекарствами, горючесмазочными материалами, почтой и твердыми коммунальными отходами. Разрешено движение транспорта с грузом для ликвидации ЧС, строительства и связанными с воинской службой.

Новосибирским водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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#Александр Ляхов#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия Новосибирска#Ограничения#Фуры
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