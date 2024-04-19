В Новосибирске ограничат движение большегрузов — где не нужно появляться фурам

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Ограничение действует для грузового автотранспорта с разрешенной грузоподъемностью более 12 тонн и с максимальной скоростью движения в пределах 30 километров в час. Целью является обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности асфальтового покрытия в период непростой весенней погоды.
При этом ограничения не распространяются на автобусные перевозки, транспорт федеральных органов исполнительной власти, специализированную дорожную и ремонтную технику. Кроме того, передвигаться в пределах города могут фуры с продуктами, лекарствами, горючесмазочными материалами, почтой и твердыми коммунальными отходами. Разрешено движение транспорта с грузом для ликвидации ЧС, строительства и связанными с воинской службой.
Новосибирским водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.