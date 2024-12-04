В Новосибирске исчез ограничитель для фур на Хилке: подозревают нелегальных мясников

Скорее всего, ограничитель убрали в целях безопасности, предполагает председатель общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, который неоднократно представлял интересы жителей Малыгина и Хилокской в судах. По его словам, после того, как на прошлой неделе, 27 ноября, рамка вновь была повреждена, в администрации Ленинского района сообщили, что ее восстановление возможно только в 2025 года. Сейчас для этого нет финансовых возможностей. Сломанная конструкция нависала над дорогой и представляла угрозу для автомобилей и пешеходов.