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Posted 4 декабря, 08:51

Published 4 декабря, 08:51

Modified 4 декабря, 08:53

Updated 4 декабря, 08:53

Грузовики везут скот на территорию бывшего дисбата для забоя, говорят местные жители

В Новосибирске исчез ограничитель для фур на Хилке: подозревают нелегальных мясников

4 декабря 2024, 08:51
Фото: 1MI. Грузовики везут скот на территорию бывшего дисбата для забоя, говорят местные жители
Ранее металлическую рамку несколько раз ломали, а в мэрии называли такие действия диверсией.

Рамка, ограничивающая проезд фурам по улице Малыгина, демонтирована и увезена в неизвестном направлении, сообщают местные жители. Отсутствие ограничителя обнаружили утром в среду, 4 декабря. До этого рамку трижды повреждали грузовые машины. Мэр Максим Кудрявцев предположил, что подобные случаи могут повториться и дал поручение изучить возможность организации круглосуточного видеонаблюдения за конструкцией. Но пока видеокамеру не установили.

В связи с очередным инцидентом, говорит одна из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона Жанна Олейникова, возникает вопрос, какой груз с таким упорством пытаются провести на бесхозную территорию бывшего дисбата, проезд к которой ограничивает рамка.

«Стоит сломаться ограничителю, как в считанные минуты появляется вереница из фур, жаждущих прорваться на вожделенную территорию. Все мы помним истории, когда на Хилокский рынок приезжали фуры с наркотиками и оружием, и это все опубликовано в СМИ, где гарантия, что на неконтролируемую территорию дисбата не везут что-то запрещенное?», — говорит активистка.

Территорию дисбата используют для забоя скота, разделки туш и хранения мяса, которое не проходит никаких необходимых процедур исследований на безопасность и получения сертификатов. Об этом корреспонденту Atas.Info сообщила жительница одного из домов по улице Малыгина Ирина Кузьмина. Она лично наблюдала, как машины, груженные коровами и другим домашним скотом, пробирались в обход ограничителя по территории Клещихинского кладбища.

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«Потом это мясо идет во многочисленные кафе и столовые вокруг Хилокского рынка. Так же его продают в киосках в нашем районе. Неоднократно специально смотрела — ни разу не видела на нем никаких печатей санэпидемстанции. А место это для разделки туш очень удобное. Рядом свалка, туда можно останки подкидывать. Может быть, они их и прямо там, где разделывают, зарывают, у них там и бульдозер есть», — рассказывает собеседница редакции.

Скорее всего, ограничитель убрали в целях безопасности, предполагает председатель общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, который неоднократно представлял интересы жителей Малыгина и Хилокской в судах. По его словам, после того, как на прошлой неделе, 27 ноября, рамка вновь была повреждена, в администрации Ленинского района сообщили, что ее восстановление возможно только в 2025 года. Сейчас для этого нет финансовых возможностей. Сломанная конструкция нависала над дорогой и представляла угрозу для автомобилей и пешеходов.

В понедельник, 2 декабря, Михайлов передал в общественную приемную мэрии коллективное письмо жителей на имя мэра Максима Кудрявцева, котором содержится просьба о скорейшем восстановлении ограничителя и предложения по его улучшению.

«Во-первых, сделать его из более прочного материала, чтобы он не сминался при минимальном контакте с фурой. Установить на улице Малыгина лежачие полицейские для ограничения скорости. И подсветить рамку сверху, как это делается на пешеходных переходах, чтобы уже никто не мог сказать, что снес ограничитель из-за того, что не заметил», — сообщил Михаил Михайлов.
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По словам Михайлова, ограничитель появился в рамках реализации так называемой «дорожной карты» мэрии по наведению порядка в окрестностях Хилокского рынка. В этом вопросе у местных жителей и муниципалитета существует взаимопонимание, поэтому общественник рассчитывает на положительную реакцию на обращение горожан.

В свою очередь, Жанна Оленникова считает, что при недействующем ограничителе необходимо у въезда на Малыгина выставлять наряд ДПС, который бы штрафовал водителей грузовиков, которые пытаются попасть на территорию дисбата, игнорируя знаки, запрещающие движение фур.

Бесконтрольное движение тяжелых автомобилей — не единственная беда жителей домов на Малыгина. Люди жалуются на густой дым, который периодически поднимается с территории с территории ООО «Русагро» — компания занимается утилизацией биологических и медицинских отходов. А близкое соседство с мусорным полигоном «Левобережный» непосредственно отражается на здоровье людей, однако мэрия затягивает с расселением жителей опасного района.

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