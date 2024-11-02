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Хилокский жилмассив

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Ноябрь
Ничего святого: фуроводы начали объезжать Хилок по кладбищу
В Новосибирске фуры, груженные овощами и фруктами, стали нарушать ограничения на улице Малыгина, объезжая запрещенный участок через территорию Клещихинского кладбища.
2 ноября, 10:07
Октябрь
Цыгане приходят на место изгнанных из Хилка мигрантов-торговцев
29 октября, 06:12
Цыгане развернули нелегальную торговлю барахлом на Хилке в Новосибирске
В Новосибирске в Хилокском жилмассиве снова борются с нелегальными торговцами, о чем сообщает общественница.
23 октября, 10:45
Приготовлены мешки и пилы — названа дата зачистки мигрантского района
В Хилокском жилмассиве устроят «многонациональный субботник», следует из сообщения пресс-центра мэрии.
10 октября, 05:34
Четыре тысячи мигрантов получили запрет на въезд в Новосибирскую область
С начала 2024 года въезд в Новосибирскую область был запрещен для 4000 мигрантов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 1500-1600 человек. Данную информацию предоставил заместитель прокурора региона Александр Рудя.
10 октября, 01:50
Шесть ночлежек для мигрантов закрыли на Хилке в Новосибирске
Прокуратура Новосибирской области продолжает бороться с незаконной деятельностью на территории региона. В результате очередных проверок в Хилокском жилмассиве были закрыты шесть нелегальных хостелов, общей вместимостью 130 койко-мест, сообщил зампрокурора Новосибирской области Александр Рудь.
10 октября, 01:23
На Хилке в Новосибирске сорвали ограничителя для фур — жители винят мигрантов
В Новосибирске установили ограничители для фур в Хилокском жилмассиве и через пару дней их же сломали, сообщают местные жители.
2 октября, 06:55
Смерть с видом на свалку: жители улицы Малыгина умирают в ожидании расселения
2 октября, 05:09
Сентябрь
Жители «Хилокского треугольника» требуют переселения в новое жилье
27 сентября, 07:09
Трамвайные пути в Новосибирске хотят продлить до границ города
21 сентября, 08:43
Сады и дорожная развязка появится на Хилокской в Новосибирске — сколько ждать
20 сентября, 02:39
Мигрантское кафе «Тан-Баран» закрыли на Хилке в Новосибирске
Кафе «Тан-Баран» работало в самовольно построенном здании, ранее суд постановил кафе закрыть, а здание снести, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
9 сентября, 08:57
Август
Стела «Новосибирск — город трудовой доблести» появится в Хилокском микрорайоне
Стелу могут поставить в одном из районов левого берега Новосибирска, сообщили в мэрии.
30 августа, 07:40
Уголовное дело возбудили после похищения мигрантами собаки на Хилке
26 августа, 00:50
Дети мигрантов с Хилка украли породистую собаку у жительницы микрорайона
24 августа, 05:43
Кишками и головами животных пугают мигранты жителей Новосибирска
Останки животных местные жители находят в мусорных баках по утрам, происходит это регулярно, рассказали очевидцы.
13 августа, 10:32
Июль
Стало известно, что будет на месте мигрантских киосков в новосибирском Хилке
Мэр Новосибирска Максим Курявцев посетил территорию, прилегающую к Хилокскому рынку, и анонсировал ряд кардинальных решений, рассказали в пресс-центре мэрии.
26 июля, 10:22
Мигрантское кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне прикрыли в Новосибирске
5 июля, 01:41
Мэрия, где детсад? — жители Хилокского микрорайона Новосибирска жалуются Путину
4 июля, 12:47
Июнь
Прощай, «Али-Баба»: восточное кафе закрыли приставы на новосибирском Хилке
Киоск под названием «Али-Баба» представлял собой металлический павильон, сейчас он опечатан, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
18 июня, 11:43

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