Хилокский жилмассив

Четыре тысячи мигрантов получили запрет на въезд в Новосибирскую область

С начала 2024 года въезд в Новосибирскую область был запрещен для 4000 мигрантов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 1500-1600 человек. Данную информацию предоставил заместитель прокурора региона Александр Рудя.