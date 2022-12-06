atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске ограничено движение по ул. Сибиряков-Гвардейцев - столкнулись две фуры

Сегодня, 08:09
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
ДТП на Сибиряков-Гвардейцев
Два столкнувшихся грузовика перегородили улицу Сибиряков-Гвардейцев, ограничено движение в сторону площади Кирова, сообщает ВК-сообщество "АСТ-54"

"На Сибиряков-Гвардейцев притерлись две фуры и полностью перегородили проезд в сторону площади Кирова", - говорится в сообщение.

Однако поток не остановился, автомобилисты объездают ДТП по трамвайным путям.

В комментариях под записью один из подписчиков сообщества опубликовал момент аварии.

Судя по кадрам, столкновение было не сильным, и, вероятно, в скором времени движение восстановится.

Сегодня утром столицу Сибири сковали семибалльные пробки. Судя по картам 2ГИС и «Яндекс», дорожный коллапс вызвали ДТП на площади Энергетиков и столкновение трех автомобилей недалеко от Дмитровского моста.

Два парня 18 и 17 лет отправились на тот свет после жесткого ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Фуры#Столкновение#Видео
Подпишитесь
Паника в вотсап: новосибирцы предупреждают детей о надвигающемся морозе – 50
Вчера, 05:49
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Вчера, 00:01
Депутаты Горсовета Новосибирска предлагают сократить траты на военные нужды
Вчера, 09:10
Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
Вчера, 07:45
Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки
Вчера, 10:28
Новый МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирской области: как изменились цифры
Вчера, 09:46