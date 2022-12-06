В Новосибирске ограничено движение по ул. Сибиряков-Гвардейцев - столкнулись две фуры

"На Сибиряков-Гвардейцев притерлись две фуры и полностью перегородили проезд в сторону площади Кирова", - говорится в сообщение.
Однако поток не остановился, автомобилисты объездают ДТП по трамвайным путям.
В комментариях под записью один из подписчиков сообщества опубликовал момент аварии.
Судя по кадрам, столкновение было не сильным, и, вероятно, в скором времени движение восстановится.
Сегодня утром столицу Сибири сковали семибалльные пробки. Судя по картам 2ГИС и «Яндекс», дорожный коллапс вызвали ДТП на площади Энергетиков и столкновение трех автомобилей недалеко от Дмитровского моста.