Несколько ДТП затруднили движение по Новосибирску утром 6 декабря

Сейчас движение затруднено на площади Энергетиков. На кольце столкнулись сразу три автомобиля, также аварию наблюдают недалеко от Димитровского моста.
«Продам Солярис в левом ряду возле хендай центра и куплю авто стоящий перед светофором!»;
«Более часа уже стоим. Если есть возможность сюда не ехать, то не пробуйте», - пишут водители в чате.
Из-за столпотворения машин на Энергетиков, проехать не могут автомобилисты с улицы Станционной и площади Станиславского. Стоя в дикой пробки, водители уже шутят, что даже успели породниться.
Также багровым цветом на картах отмечены дороги на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Большевистской, Немировича-Данченко и Блюхера.
Напомним, в ночь на 6 декабря на улице Троллейной в Новосибирске автомобиль ВАЗ протаранил грузовик с прицепом. В аварии погибли 18-летний водитель и 17-летний пассажир, другой их ровесник в реанимации.