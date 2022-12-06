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Несколько ДТП затруднили движение по Новосибирску утром 6 декабря

Сегодня, 03:21
Фото: 1MI
Серьезные пробки в 7 баллов сковали дороги в Новосибирске утром 6 декабря
Серьезные пробки в 7 баллов сковали дороги в Новосибирске утром во вторник, 6 декабря. Судя по картам 2ГИС и «Яндекс», дорожный коллапс вызвали несколько ДТП.

Сейчас движение затруднено на площади Энергетиков. На кольце столкнулись сразу три автомобиля, также аварию наблюдают недалеко от Димитровского моста.

«Продам Солярис в левом ряду возле хендай центра и куплю авто стоящий перед светофором!»;
«Более часа уже стоим. Если есть возможность сюда не ехать, то не пробуйте», - пишут водители в чате.
Фото: с карт 2ГИС

Из-за столпотворения машин на Энергетиков, проехать не могут автомобилисты с улицы Станционной и площади Станиславского. Стоя в дикой пробки, водители уже шутят, что даже успели породниться.

Также багровым цветом на картах отмечены дороги на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Большевистской, Немировича-Данченко и Блюхера.

Напомним, в ночь на 6 декабря на улице Троллейной в Новосибирске автомобиль ВАЗ протаранил грузовик с прицепом. В аварии погибли 18-летний водитель и 17-летний пассажир, другой их ровесник в реанимации.  

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#Алина Шефер#ДТП#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки
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