Авария случилась в 2:50 напротив дома № 130 по улице Троллейная. В автомобиле ВАЗ ехали водитель и два пассажира – 18, 17 и 19 лет. Они не пропустили грузовик Renault с прицепом и врезались в него.
Удар был мощный. От столкновения погибли 18-летний водитель и 17-летний пассажир. Еще один 19-летний пассажир находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 30 ноября два трамвая жестко столкнулись, от удара общественный транспорт смяло, а в салоне пострадали 17 человек.