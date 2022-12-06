atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Два парня 18 и 17 лет отправились на тот свет после жесткого ДТП в Новосибирске

Сегодня, 02:54
Фото: ВК/МАСС
Девятка смялась от удара

В Новосибирске два парня 18 и 17 лет погибли в ДТП с грузовиком

В Ленинском районе Новосибирска ночью 6 декабря произошло смертельное ДТП, в котором погибли два молодых человека, подробности рассказали в ГИБДД по региону.

Авария случилась в 2:50 напротив дома № 130 по улице Троллейная. В автомобиле ВАЗ ехали водитель и два пассажира – 18, 17 и 19 лет. Они не пропустили грузовик Renault с прицепом и врезались в него.

Удар был мощный. От столкновения погибли 18-летний водитель и 17-летний пассажир. Еще один 19-летний пассажир находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Последствия аварииПоследствия аварии
Два парня погиблиДва парня погибли
ВАЗ не пропустил грузовик ВАЗ не пропустил грузовик
Один пострадавший в реанимацииОдин пострадавший в реанимации
Последствия аварии
Фото: ВК/МАСС

Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Раскрыты шокирующие кадры ДТП с двумя новосибирскими трамваями
Узнать подробнее

 Напомним, что 30 ноября два трамвая жестко столкнулись, от удара общественный транспорт смяло, а в салоне пострадали 17 человек.

#ДТП#Транспорт#Происшествия#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Паника в вотсап: новосибирцы предупреждают детей о надвигающемся морозе – 50
Вчера, 05:49
Кто такой депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев
Вчера, 00:01
Депутаты Горсовета Новосибирска предлагают сократить траты на военные нужды
Вчера, 09:10
Топ дел на контроле Бастрыкина в Новосибирске: причины пристального внимания к НСО
Вчера, 07:45
Внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" определят методом случайной выборки
Вчера, 10:28
Новый МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирской области: как изменились цифры
Вчера, 09:46