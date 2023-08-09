«Водители фур засыпают за рулем»: причины кровавых ДТП в Новосибирске названы ГИБДД

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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«Одной из причин — если говорить про трассы федерального значения — является нарушение режима сна и отдыха водителями большегрузных автомобилей. Они попросту засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу», — рассказал на пресс-конференции начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Александр Бабенков.
Также не последнее место в рейтинге причин аварийности занимают нарушения водителями правил дорожного движения. В Новосибирске таковыми являются нежелание пропускать вперед транспорт на перекрестке и наезд на пешеходов. На трассах федерального значения автомобилисты часто выезжают на полосу встречного движения, а на региональных дорогах зачастую превышают скорость.
Подобная безалаберность привела к росту ДТП. За год в Новосибирской области произошло 1200 дорожно-транспортных инцидентов, что больше на 8℅, чем в прошлом году. Погибли 148 новосибирцев, травмы получили 1200 человек.