atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Изображение материала

«Водители фур засыпают за рулем»: причины кровавых ДТП в Новосибирске названы ГИБДД

9 августа 2023, 08:35
Фото: pxhere. com
Водители засыпают за рулем

В Новосибирской ГИБДД назвали причины жутких ДТП на трассах

В Новосибирской ГИБДД назвали причины высокой аварийности на дорогах. Одна из них — нарушение режима водителями.

«Одной из причин — если говорить про трассы федерального значения — является нарушение режима сна и отдыха водителями большегрузных автомобилей. Они попросту засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу», — рассказал на пресс-конференции начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Александр Бабенков.

Также не последнее место в рейтинге причин аварийности занимают нарушения водителями правил дорожного движения. В Новосибирске таковыми являются нежелание пропускать вперед транспорт на перекрестке и наезд на пешеходов. На трассах федерального значения автомобилисты часто выезжают на полосу встречного движения, а на региональных дорогах зачастую превышают скорость.

Подобная безалаберность привела к росту ДТП. За год в Новосибирской области произошло 1200 дорожно-транспортных инцидентов, что больше на 8℅, чем в прошлом году. Погибли 148 новосибирцев, травмы получили 1200 человек.

148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Гибдд#ДТП#Фуры#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Почему крупные объекты не сдаются в срок в Новосибирске, объяснил министр Колмаков
Сегодня, 06:36
НГУ опубликовал списки поступивших-2023 в Новосибирске — где их смотреть
Вчера, 23:02
30 самых опасных улиц Новосибирска: Большевистская и Петухова — хуже всех
Сегодня, 07:47
«Беспилотные тачки гоняют»: в Новосибирске грузовик без водителя влетел в подъезд
Сегодня, 02:32
Первый велосветофор появился в Новосибирске — как он работает
Сегодня, 03:07
Подростки в Новосибирске расстреляли девушек из страйкбольных автоматов
Сегодня, 05:03