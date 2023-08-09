«Водители фур засыпают за рулем»: причины кровавых ДТП в Новосибирске названы ГИБДД

Также не последнее место в рейтинге причин аварийности занимают нарушения водителями правил дорожного движения. В Новосибирске таковыми являются нежелание пропускать вперед транспорт на перекрестке и наезд на пешеходов. На трассах федерального значения автомобилисты часто выезжают на полосу встречного движения, а на региональных дорогах зачастую превышают скорость.