Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
По словам губернатора региона, практика об ограничении движения большегрузных автомобилей уже вводилась в Новосибирской области в период пандемии. Эта мера положительно влияла на дорожную обстановку.
«Еду вечером по Большевистской улице в пятницу вечером и вижу, как через пробки пробираются два КАМАЗа зерновоза. Ну, явно едут на Мелькомбинат. То, что наши аграрии везут зерно, да еще и перерабатывать, это конечно хорошо, но почему именно в пятницу в 17:00, вызывает вопрос», - сказал глава региона.
«Это показательный пример. Уверен, есть и другие предприятия, которым не обязательно доставлять свои грузы именно в час пик. Может, имеет смысл регулировать режим», - уточнил Андрей Травников.
Ограничение движения большегрузов в дневное время может помочь с разгрузкой автомобильного потока. Вероятно, пробок в городе станет заметно меньше.