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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Ограничить движение фур по улицам Новосибирска предложил губернатор

6 февраля 2023, 04:32
Фото: 1MI
Фуры едут в час пик
Во время оперативного совещания в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил рассмотреть вопрос о введении режима ограничений для большегрузов по Новосибирску.

По словам губернатора региона, практика об ограничении движения большегрузных автомобилей уже вводилась в Новосибирской области в период пандемии. Эта мера положительно влияла на дорожную обстановку.

«Еду вечером по Большевистской улице в пятницу вечером и вижу, как через пробки пробираются два КАМАЗа зерновоза. Ну, явно едут на Мелькомбинат. То, что наши аграрии везут зерно, да еще и перерабатывать, это конечно хорошо, но почему именно в пятницу в 17:00, вызывает вопрос», - сказал глава региона.
«Это показательный пример. Уверен, есть и другие предприятия, которым не обязательно доставлять свои грузы именно в час пик. Может, имеет смысл регулировать режим», - уточнил Андрей Травников.

Ограничение движения большегрузов в дневное время может помочь с разгрузкой автомобильного потока. Вероятно, пробок в городе станет заметно меньше. 

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#Эмилия Губарева#Дороги#Фуры#Ограничения#Транспорт#Город#Новосибирск
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