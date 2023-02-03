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Posted Сегодня, 02:02

Published Сегодня, 02:02

Modified Сегодня, 02:04

Updated Сегодня, 02:04

Ад на дорогах: Новосибирск сковали 8-бальные пробки утром 3 февраля

3 февраля 2023, 02:02
Фото: 1MI
Труднее всего проехать по правому берегу

В Новосибирске образовались 8-бальные пробки утром 3 февраля

Автомобильные пробки на правом и на левом берегу появились в Новосибирске утром 3 февраля, о чем свидетельствует сервис 2ГИС.

По данным 2ГИС, уровень пробок в городе оценивается на 8 баллов. Так, на правом берегу затруднено движение по Мочищенскому шоссе, Красному проспекту до площади Ленина, на Учительской, Богдана Хмельницкого, Кропоткина, Ипподромской.

Пробки есть и на Октябрьской магистрали, Кошурникова, Гусинобродскому шоссе, Никитина, Кирова и Большевистской. Также парализовано движение по Октябрьскому мосту в сторону правобережья.

На левом берегу трудно проехать у площади Труда, а именно на Станционной, Широкой, Станиславского, Ватутина. Дорожные заторы есть на Троллейной, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Бронной и Советском шоссе.

В сервисе некоторые новосибирцы оставляют комментарии в надежде выехать «из этого ада» быстрее.

«Желаю всем нам побыстрее выехать из всех пробок, а мэрии – стоять в таких пробках каждый божий день!», - сетуют сибиряки.
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Напомним, что в Новосибирске заработали новые троллейбусы с автономным ходом, но не все новосибирцы порадовались технике в городе. 

#Эмилия Губарева#Пробки#Автомобиль#Транспорт#Город#Новосибирск
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