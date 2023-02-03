По данным 2ГИС, уровень пробок в городе оценивается на 8 баллов. Так, на правом берегу затруднено движение по Мочищенскому шоссе, Красному проспекту до площади Ленина, на Учительской, Богдана Хмельницкого, Кропоткина, Ипподромской.