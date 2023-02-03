Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
Modified Сегодня, 02:04
Updated Сегодня, 02:04
По данным 2ГИС, уровень пробок в городе оценивается на 8 баллов. Так, на правом берегу затруднено движение по Мочищенскому шоссе, Красному проспекту до площади Ленина, на Учительской, Богдана Хмельницкого, Кропоткина, Ипподромской.
Пробки есть и на Октябрьской магистрали, Кошурникова, Гусинобродскому шоссе, Никитина, Кирова и Большевистской. Также парализовано движение по Октябрьскому мосту в сторону правобережья.
На левом берегу трудно проехать у площади Труда, а именно на Станционной, Широкой, Станиславского, Ватутина. Дорожные заторы есть на Троллейной, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Бронной и Советском шоссе.
В сервисе некоторые новосибирцы оставляют комментарии в надежде выехать «из этого ада» быстрее.
«Желаю всем нам побыстрее выехать из всех пробок, а мэрии – стоять в таких пробках каждый божий день!», - сетуют сибиряки.
Напомним, что в Новосибирске заработали новые троллейбусы с автономным ходом, но не все новосибирцы порадовались технике в городе.