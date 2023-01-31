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Все равно в пробках стоять: новосибирцы высмеяли новые троллейбусы

31 января 2023, 01:55
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Троллейбусы выпустят на маршрут уже 1 февраля

В Новосибирске с 1 февраля заработают новые троллейбусы с автономным ходом

С 1 февраля в Новосибирске на маршрут выйдут девять новых троллейбусов, подробности назвал мэр Анатолий Локоть.

Как уточнил градоначальник, новые троллейбусы с автономным ходом будут работать по маршруту № 36 «ул. Лазурная — Новосибирск-Главный».

Кроме того, в 2023 году Новосибирск получит еще 120 троллейбусов «Горожанин», а в 2024 году автопарк пополнится 49 машинами общественного транспорта.

«Использование таких троллейбусов позволит расширить маршруты за пределы контактной сети. Прорабатываем продление действующих маршрутов к микрорайонам «Южно-Чемской», «Дивногорский», «Новомарусино», «Стрижи», «Европейский берег» и на ул. Выборная», - уточнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Однако не все новосибирцы порадовались новой технике в городе. Вот так высказываются горожане в комментариях под публикацией мэра:

«Как эти троллейбусы будут ездить по таким дорогам?»;
«Какие, какие дороги? Безопасные? Тротуары завалены снегом далеко не один день! Пешеходам ходить приходится по проезжей части. Это безопасные дороги???»;
«Какая разница, на каких в пробках стоять..»;
«Обхохотаться просто. Этому транспорту негде проехать, из трех полос одна и та не чищенная. Не позорились бы такие посты выкладывать. «Проверил», бы как проспект Дзержинского чистят, и не важно, месячная норма осадков выпала или нет. Его в любом случае круглый год не чистят. А зачем? Сам весной растает. Какой «хозяин» такой и город….»;
«В Новосибирск нужен транспорт с огромными ковшами впереди для уборки снега. А то хваленной спецтехники не видать, а дороги завалены и никто их не чистит», - сетуют сибиряки.
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Напомним, что ранее в Центральном парке Новосибирска появился новый туалет. За считанные одни он стал объектом насмешек: горожане раскритиковали внешний вид уборной. 

#Эмилия Губарева#Троллейбус#Транспорт#Город#Новосибирск
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