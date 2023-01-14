Новая уборная для горожан бесплатная. Работает она с 10:00 до 22:00. Представлен туалет в виде черного контейнера. В нем есть две двери: в одном помещении туалет для женщин и мужчин, в другом комната матери и ребенка. В комментариях новосибирцы раскритиковали цвет уборной.