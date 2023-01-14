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Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Новосибирцы раскритиковали новый черный туалет в Центральном районе

Сегодня, 05:00
Фото: Зеленый Новосибирск
Цвет туалета не оценили жители города
В Центральном парке Новосибирска появился новый туалет. Однако не всем пришелся по вкусу его цвет: горожане раскритиковали внешний вид уборной.

В ВК-группе «ЧП Новосибирск» опубликовали наш пост, в котором говорилось о новом туалете в Центральном парке города. Он располагается ближе к выходу на улицу Ядринцевскую.

Новая уборная для горожан бесплатная. Работает она с 10:00 до 22:00. Представлен туалет в виде черного контейнера. В нем есть две двери: в одном помещении туалет для женщин и мужчин, в другом комната матери и ребенка. В комментариях новосибирцы раскритиковали цвет уборной.

В Центральном парке Новосибирска можно бесплатно справить нужду в черном контейнере
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«Ещё и в чёрном цвете, летом при жаре 30 плюс, там вонизма будет, Хотя-бы цвет адекватный подобрали в белый, а то цвет ада»;
«Мозгов не хватила обшить и сделать красивее?...»;
«Предел красоты прям зашкаливает».

Удивительно, но некоторым сибирякам не понравилось, что туалет бесплатный.

«Ух... Если сортир бесплатный даже представлять не хочу, что там может быть внутри и как».

Нашлись комментаторы, которым не понравился совмещенный туалет, а также цена, за которую его установили.

«Главное одна дверь для мальчиков и девочек»;
«Отличный»туалет за 2,9 миллиона.А писсуар золотой?!», - сетуют сибиряки.

Однако были и те, кто положительно отреагировал на появление уборной.

«Всё нам ПЛОХО, нет ТУАЛЕТА ПЛОХО , есть ЕЩЁ ТОЖЕ ПЛОХО. Ну когда научимся ПРОСТО ТАК СКАЗАТЬ , пусть не кому то , просто молча СПАСИБО»;
«Не ну тут правда, молодцы».

*Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Туалет
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