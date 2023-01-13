В Центральном парке Новосибирска можно бесплатно справить нужду в черном контейнере

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Уборная представляет собой черную как антрацит коробку с серой табличкой "Туалет". Она располагается в той части парка, которая выходит на улицу Ядринцевскую.
Туалет оборудован всем необходимым для маломобильных групп населения, в нем также размещена комната матери и ребенка.
Время работы уборной - с 10:00 до 22:00.
Ранее в Центральном парке Новосибирска завершился фестиваль снежных фигур, больше всего голосов зрителей получила огромная рыба, которую сваяли хабаровские девушки-скульпторы.