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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Центральном парке Новосибирска можно бесплатно справить нужду в черном контейнере

Сегодня, 08:45
Фото: "Зеленый Новосибирск"
Черный туалет
Бесплатный туалет в форме черного контейнера появился в новосибирском Центральном парке, сообщает Telegram-канал "Зеленый Новосибирск".

Уборная представляет собой черную как антрацит коробку с серой табличкой "Туалет". Она располагается в той части парка, которая выходит на улицу Ядринцевскую.

Туалет оборудован всем необходимым для маломобильных групп населения, в нем также размещена комната матери и ребенка.

Время работы уборной - с 10:00 до 22:00.

Ранее в Центральном парке Новосибирска завершился фестиваль снежных фигур, больше всего голосов зрителей получила огромная рыба, которую сваяли хабаровские девушки-скульпторы.

В Новосибирске выбрали победителей фестиваля снежных скульптур-2023
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#Город#Новосибирск#Центральный парк#Туалет
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