ТВ и радио не будут работать в день приезда Мишустина в Новосибирск

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
В Новосибирск 23 и 24 июля приезжает премьер-министр Михаил Мишустин, который встретится с губернатором, посетит аэропорт и НГУ. В этот период в регионе будут плохо работать радио и телевидение. Однако с визитом политика это никак не связано.
Перебои будут связаны с профилактическими работами. Чтобы их провести, необходимо отключать передающие устройства. Помехи будут наблюдаться по большей части Новосибирской области. Продлится это с 22 по 28 июля.
Речь идет о первом и втором мультикомплексе телеканалов, включая Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-24, СТС, ТНТ и другие. Также с помехами будет работать и радио. Сигнал может потеряться не более чем на 6 часов в день.