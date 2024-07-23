ТВ и радио не будут работать в день приезда Мишустина в Новосибирск

Речь идет о первом и втором мультикомплексе телеканалов, включая Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-24, СТС, ТНТ и другие. Также с помехами будет работать и радио. Сигнал может потеряться не более чем на 6 часов в день.