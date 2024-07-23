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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Как будет работать ТВ

ТВ и радио не будут работать в день приезда Мишустина в Новосибирск

23 июля 2024, 03:29
Фото: 1MI
Как будет работать ТВ
Целую неделю радио и телевидение будет работать с перебоями в Новосибирской области, сообщили в РТРС.

В Новосибирск 23 и 24 июля приезжает премьер-министр Михаил Мишустин, который встретится с губернатором, посетит аэропорт и НГУ. В этот период в регионе будут плохо работать радио и телевидение. Однако с визитом политика это никак не связано.

Перебои будут связаны с профилактическими работами. Чтобы их провести, необходимо отключать передающие устройства. Помехи будут наблюдаться по большей части Новосибирской области. Продлится это с 22 по 28 июля.

Речь идет о первом и втором мультикомплексе телеканалов, включая Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-24, СТС, ТНТ и другие. Также с помехами будет работать и радио. Сигнал может потеряться не более чем на 6 часов в день.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Отключение#Радио#Сбой#Телевидение#Визит Мишустина в Новосибирск
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