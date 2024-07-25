atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:12

Published Сегодня, 02:12

Modified Сегодня, 02:14

Updated Сегодня, 02:14

Передавать телефоны запрещено

Телефоны пытались перебросить через забор тогучинской колонии под Новосибирском

25 июля 2024, 02:12
Фото: 1MI
Передавать телефоны запрещено
В тогучинскую колонию пытались забросить мобильные телефоны, сообщили в ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

Все произошло в ИК-№14. Один из местных жителей города Тогучина хотел перекинуть на территорию исправительной колонии мобильные телефоны. Сотрудники спецучреждения его задержали с приличной партией.

В ходе досмотра у мужчины обнаружили восемь телефонов, более 20 сим-карт, зарядки и гарнитуры. Тогда в отношении сибиряка возбудили дело.

За попытку передачи средств связи его могут оштрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей. Если же это будет вторая попытка, то человеку грозит не административное, а уже уголовное дело, где наказание суровее.

Фото: ГУ ФСИН России по Новосибирской области
Зек зарезал свою престарелую мать в Новосибирской области и украл ее пенсию
Узнать подробнее
Читайте также:
19-летний телефонный мошенник загремел в колонию за обман пожилых новосибирцевЗа деньги — да: в Новосибирске за решетку посадили поджигателя дорогой Toyota CamryК 14 годам колонии приговорили за госизмену ученого Маслова из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Колония#Тюрьма#Телефон#Дело#Тогучин#Тогучинский район
Подпишитесь
После критики Мизулиной концерт рэпера Slim отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей
Сегодня, 01:45
Коньки за 80 тысяч делит с клубом хоккеист из Новосибирска
Сегодня, 01:28
Подземный фонтан превратил в «море» улицу Кошурникова в Новосибирске
Вчера, 13:22
Умилительное видео с белым тигренком Кови показал Новосибирский зоопарк
Вчера, 07:40
Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске
Вчера, 06:44