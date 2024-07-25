Телефоны пытались перебросить через забор тогучинской колонии под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:14
Все произошло в ИК-№14. Один из местных жителей города Тогучина хотел перекинуть на территорию исправительной колонии мобильные телефоны. Сотрудники спецучреждения его задержали с приличной партией.
В ходе досмотра у мужчины обнаружили восемь телефонов, более 20 сим-карт, зарядки и гарнитуры. Тогда в отношении сибиряка возбудили дело.
За попытку передачи средств связи его могут оштрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей. Если же это будет вторая попытка, то человеку грозит не административное, а уже уголовное дело, где наказание суровее.