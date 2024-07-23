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Аферисты разводили людей

19-летний телефонный мошенник загремел в колонию за обман пожилых новосибирцев

23 июля 2024, 01:56
Фото: Изображение Midjourney
Аферисты разводили людей
Мошенника отправили в колонию за обман жителей Новосибирской области, подробности сообщили в прокуратуре.

Преступная группа телефонных мошенников действовала сообща. В нее же входил подсудимый, которому всего 19 лет. Установлено, что аферисты обманули 82-летнего жителя Тогучинского района, представившись правоохранителями. Они сообщили пенсионеру, что его дочка стала участницей ДТП и ей нужны деньги. Мужчина передал злоумышленникам 100 тысяч через курьера.

Еще одной жертвой могла стать другая женщина из этого же района. У нее хотели выманить 100 тысяч рублей по той же схеме, но только обман она «раскусила». Она заявила в полицию. Тогда задержали курьера.

Новосибирца, который обманывал людей, арестовали и обвинили в мошенничестве. Ему вынесли приговор. Теперь молодой мужчина отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев.

Аферисты в сети: как новосибирцев разводят мошенники
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Мошенники#Тогучинский район
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