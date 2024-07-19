Почти 2 млн смогли вернуть новосибирские жертвы телефонных мошенников

В первом случае мошенники представились сотрудниками Центрального банка, а также правоохранителями. Они выманили у доверчивой женщины 1,3 млн рублей. Другая жертва набрала кредитов и перевела фальшивым работникам Госуслуг и Центробанка. Аферисты стали богаты на 1,8 млн рублей.