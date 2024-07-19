atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Женщины потеряли деньги

Почти 2 млн смогли вернуть новосибирские жертвы телефонных мошенников

19 июля 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney
Женщины потеряли деньги
Мошенники похитили почти два млн рублей у женщин из Новосибирска, сообщили в прокуратуре

Все случилось с жительницей Черепановского района и другой сибирячкой в Новосибирской области.

В первом случае мошенники представились сотрудниками Центрального банка, а также правоохранителями. Они выманили у доверчивой женщины 1,3 млн рублей. Другая жертва набрала кредитов и перевела фальшивым работникам Госуслуг и Центробанка. Аферисты стали богаты на 1,8 млн рублей.

Было возбуждено дело по факту мошенничества. Через суд прокуратура добилась взыскания этой суммы. Теперь обманутые потерпевшие снова получили свои деньги.

Аферисты в сети: как новосибирцев разводят мошенники
Узнать подробнее
Читайте также:
Старушка лишилась квартиры и денег в Новосибирске, поверив мошенникамНовый развод под прикрытием: как новосибирцев дурят мошенники от имени СДЭКМошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Деньги#Мошенники
Подпишитесь
5 тысяч евро присудил новосибирскому депутату ЕСПЧ за неделю в спецприемнике
Сегодня, 04:59
Зрители и критики — о фильме «Не одна дома» с Давой и Миланой Хаметовой
Сегодня, 03:26
Тело пропавшей женщины найдено в реке Чаус Новосибирской области
Вчера, 13:30
Торнадо испугал жителей Новосибирской области
Вчера, 12:58
Дождь и похолодание ожидается в Новосибирской области на выходных
Сегодня, 01:35
Заподозренного в педофилии новосибирца суд оставил на свободе
Вчера, 08:06