Почти 2 млн смогли вернуть новосибирские жертвы телефонных мошенников

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Все случилось с жительницей Черепановского района и другой сибирячкой в Новосибирской области.
В первом случае мошенники представились сотрудниками Центрального банка, а также правоохранителями. Они выманили у доверчивой женщины 1,3 млн рублей. Другая жертва набрала кредитов и перевела фальшивым работникам Госуслуг и Центробанка. Аферисты стали богаты на 1,8 млн рублей.
Было возбуждено дело по факту мошенничества. Через суд прокуратура добилась взыскания этой суммы. Теперь обманутые потерпевшие снова получили свои деньги.