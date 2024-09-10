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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Солдат скрывался по несколько месяцев

Солдата из Новосибирска отправили в колонию — за что его наказали

10 сентября 2024, 03:18
Фото: 1MI
Солдат скрывался по несколько месяцев

Солдата отправили в колонию за троекратную самоволку в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор солдату, который несколько раз убегал в самоволку, сообщили в Восточном окружном военном суде.

Побеги из воинской части солдата продолжались два года. Первый раз он покинул армию осенью 2022 года, но зимой следующего года вернулся в часть самостоятельно.

Затем, в 2023 году, солдат-срочник снова сбежал. Нашли военного спустя год, однако он совершил свой последний побег, но летом 2024 года вернулся в часть.

За самоволку его ждал реальный срок. Теперь в колонии он проведет шесть лет.

Новосибирского мобилизованного тоже осудили за самоволку, но уже из зоны СВО. Он получил не такой суровый приговор.

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