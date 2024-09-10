Солдата из Новосибирска отправили в колонию — за что его наказали

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Побеги из воинской части солдата продолжались два года. Первый раз он покинул армию осенью 2022 года, но зимой следующего года вернулся в часть самостоятельно.
Затем, в 2023 году, солдат-срочник снова сбежал. Нашли военного спустя год, однако он совершил свой последний побег, но летом 2024 года вернулся в часть.
За самоволку его ждал реальный срок. Теперь в колонии он проведет шесть лет.
Новосибирского мобилизованного тоже осудили за самоволку, но уже из зоны СВО. Он получил не такой суровый приговор.