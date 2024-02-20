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Новосибирцу дали 5 лет

Мобилизованный из Новосибирска получил 5 лет за самоволку из зоны СВО

20 февраля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Новосибирцу дали 5 лет
Новосибирского мобилизованного Станислава Балуева осудили условно за самоволку во время участия в специальной военной спецоперации.

Станислав Балуев был приговорен к условному сроку в 5 лет за нарушение военной дисциплины. В начале сентября 2022 года он был отправлен на СВО.

Через несколько месяцев, оказавшись на передовой, Балуев решил оставить палаточный лагерь без разрешения командования для того, чтобы получить медицинскую помощь из-за проблем со зрением. После возвращения домой, он помогал своей жене по домашним делам.

В июне следующего года, Станислав Балуев самостоятельно явился в комендатуру Новосибирского гарнизона. Его не задержали, а направили в одну из частей. В конце прошлого года он стоял перед судом и признал свою вину. Суд учел, что Балуев явился добровольно и активно участвовал в боевых действиях, пишет «Коммерсантъ». Также учтено, что он заключил контракт с Министерством обороны до того, как дело было передано в суд.

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#Общество#Новосибирск#Суд#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Мобилизация
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