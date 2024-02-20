Мобилизованный из Новосибирска получил 5 лет за самоволку из зоны СВО

В июне следующего года, Станислав Балуев самостоятельно явился в комендатуру Новосибирского гарнизона. Его не задержали, а направили в одну из частей. В конце прошлого года он стоял перед судом и признал свою вину. Суд учел, что Балуев явился добровольно и активно участвовал в боевых действиях, пишет «Коммерсантъ». Также учтено, что он заключил контракт с Министерством обороны до того, как дело было передано в суд.