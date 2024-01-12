Дезертир три раза сбегал со службы в Новосибирске — его приговорили к 5 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Новосибирский гарнизонный военный суд принял решение по делу Сергея П. Военнослужащий был обвинен в уклонении от службы в течение трех периодов в 2023 году: с 17 февраля по 27 апреля, со 2 по 19 мая и с 21 по 27 июня.
Каждый раз он покидал свою воинскую часть и оставался на месте проживания. Примечательно, но он прибывал в военную комендатуру и признавался, что самовольно оставил часть.
В результате суд приговорил уклониста к лишению свободы в колонии общего режима на 5 лет и 6 месяцев. Однако данный приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.