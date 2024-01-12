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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Мужчина не хотел служить

Дезертир три раза сбегал со службы в Новосибирске — его приговорили к 5 годам тюрьмы

12 января 2024, 06:41
Фото: Midjourney
Мужчина не хотел служить

Дезертира приговорили к 5 годам колонии за уклонение от службы в Новосибирске

Дезертира приговорили к реальном сроку за уклонение от службы, о чем сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Новосибирский гарнизонный военный суд принял решение по делу Сергея П. Военнослужащий был обвинен в уклонении от службы в течение трех периодов в 2023 году: с 17 февраля по 27 апреля, со 2 по 19 мая и с 21 по 27 июня.

Каждый раз он покидал свою воинскую часть и оставался на месте проживания. Примечательно, но он прибывал в военную комендатуру и признавался, что самовольно оставил часть.

В результате суд приговорил уклониста к лишению свободы в колонии общего режима на 5 лет и 6 месяцев. Однако данный приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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#Новосибирск#Суд#Военные#Приговор#Тюрьма#Эмилия Губарева#Военнослужащий
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