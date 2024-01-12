Дезертир три раза сбегал со службы в Новосибирске — его приговорили к 5 годам тюрьмы

Новосибирский гарнизонный военный суд принял решение по делу Сергея П. Военнослужащий был обвинен в уклонении от службы в течение трех периодов в 2023 году: с 17 февраля по 27 апреля, со 2 по 19 мая и с 21 по 27 июня.