Запрещенный клад в вагоне с углем для колонии нашли новосибирские оперативники

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Уголь везли в колонию ИК-15 на грузовом поезде. Само исправительное учреждение находится в Табулге, что в 517 км от Новосибирска.
Неизвестный решил спрятать в вагоне сверсток с запрещенными предметами. Там были телефоны, зарядки, сим-карта, спирт, дрожжи. Обнаружили находку при досмотре вагона.
По данному факту началась проверка. Отправителя посылки сейчас ищут. За такую передачу ему грозит ответственность в виде штрафа от 25 до 50 тысяч при первом разе, а уже при втором — уголовное наказание.
Некоторые новосибирцы решают передать посылку более простым методом. Так, в тогучинской колонии, неизвестные перебросили сверток с телефонами через забор и были быстро пойманы.