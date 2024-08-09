atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Передать посылку им не удалось

Запрещенный клад в вагоне с углем для колонии нашли новосибирские оперативники

9 августа 2024, 06:02. Обновлено в 06:04
Фото: 1MI
Передать посылку им не удалось
В колонию в Новосибирской области хотели провести запрещенный клад, подробности сообщили в ГУ ФСИН.

Уголь везли в колонию ИК-15 на грузовом поезде. Само исправительное учреждение находится в Табулге, что в 517 км от Новосибирска.

Неизвестный решил спрятать в вагоне сверсток с запрещенными предметами. Там были телефоны, зарядки, сим-карта, спирт, дрожжи. Обнаружили находку при досмотре вагона.

По данному факту началась проверка. Отправителя посылки сейчас ищут. За такую передачу ему грозит ответственность в виде штрафа от 25 до 50 тысяч при первом разе, а уже при втором — уголовное наказание.

Некоторые новосибирцы решают передать посылку более простым методом. Так, в тогучинской колонии, неизвестные перебросили сверток с телефонами через забор и были быстро пойманы.

19-летний телефонный мошенник загремел в колонию за обман пожилых новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
За пьянку в чаше Вечного огня в колонию отправили жителя НовосибирскаОбманувший на полмиллиона пенсионеров из Новосибирска мошенник сел в колонию
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголь#Колония#Тюрьма#Штраф#Вагоны
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Вчера, 04:35
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024
Сегодня, 07:14
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 05:02
Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске
Сегодня, 04:42
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
Вчера, 10:33
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23