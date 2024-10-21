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Вагоны

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2024
Новосибирское метро получит 20 новых вагонов за 5 млрд рублей
21 октября, 07:13
Для Новосибирска создадут новые вагоны метро — фото и срок поставки
В Новосибирске будут обновлять подвижной состав метрополитена: крупный российский холдинг создаст и поставит четыре новых пятивагонных поезда, сообщили в компании.
16 октября, 05:57
Новосибирский метрополитен заключил контракт на 5 вагонов — сколько за них заплатят
14 октября, 03:55
Легендарный трамвай №13 осовременился — на маршруты вышли новые вагоны
9 октября, 04:08
Стильные красно-черные трамваи заметили в Новосибирске — они выйдут на маршрут №13
28 сентября, 09:21
Вагоны метро массово заменят в Новосибирске — когда ждать обновления
В Новосибирске постепенно начнут заменять вагоны метрополитена, сообщили в мэрии.
26 сентября, 03:24
Новые трамвайные вагоны приехали в Новосибирск из Минска
В Новосибирск доставили первые вагоны из Белоруссии, сообщили в мэрии.
12 августа, 03:47
Запрещенный клад в вагоне с углем для колонии нашли новосибирские оперативники
В колонию в Новосибирской области хотели провести запрещенный клад, подробности сообщили в ГУ ФСИН.
9 августа, 06:02
Деньги на состав из пяти вагонов выделили Новосибирскому метрополитену
Источником финансирования выступит бюджет Новосибирской области, рассказали в пресс-службе правительства региона.
18 июля, 06:06
Обновить парк вагонов новосибирского метрополитена поручил губернатор
Губернатор Андрей Травников поручил мэрии подготовить необходимые документы для приобретения новых вагонов метро.
17 июля, 05:52
Внезапно тронулся: под Новосибирском женщина залезла под поезд и осталась без ног
Женщина травмировалась, попав под поезд в Новосибирской области, о чем проинформировали в Восточном МСУТ СК РФ.
28 мая, 01:47
Стали известны личности граффитчиков, пробравшихся в новосибирское метро
Нарушители не успели разукрасить вагоны, но разбили окно метромоста, нанесенный ущерб оценили в 36 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе подземки.
26 апреля, 11:56
Вагон электрички «Новосибирск-Черепаново» задымился — что произошло
В вагоне электрички «Новосибирск-Черепаново» произошло задымление.
31 марта, 07:31
2023
В Новосибирске три железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Инская
Три железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Инская в Новосибирске: причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
1 октября 2023, 07:22
Тепловоз и вагон с бензином сошли с рельсов под Новосибирском — ЧП на станции Сокур
Тепловоз и вагон с бензином сошли с рельсов на станции Сокур под Новосибирском. Транспортная прокуратура проводит проверку.
6 июля 2023, 05:13
Пять вагонов сошли с рельсов на станции в Новосибирской области
16 июня на железнодорожной станции Барабинск в Новосибирской области произошло ЧП: пять вагонов с каменным углем сошли с рельсов.
16 июня 2023, 04:21
Новые вагоны для метро мэрия Новосибирска планирует купить в Белоруссии
Мэрия намерена обновить вагоны для метро и купить их в Белоруссии, о чем сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время радиоэфира.
5 мая 2023, 09:01
Под Новосибирском электричка на ходу потеряла последний вагон
Вагон электрички отцепился от остального состава во время движения в Новосибирской области. В этом ЧП разбирается транспортная прокуратура Сибирского федерального округа.
19 апреля 2023, 04:41
Вагоны сошли с рельсов на станции «Барабинск» Новосибирской области
Два вагона сошли с железнодорожных путей в Барабинском районе Новосибирской области, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
14 апреля 2023, 01:30
Опасный груз: соляная кислота разлилась из вагона на станции Инская в Новосибирске
Соляная кислота разлилась из контейнера на станции Инская в Новосибирске 2 апреля. Транспортная прокуратура начала проверку.
2 апреля 2023, 03:58

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