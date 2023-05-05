Новые вагоны для метро мэрия Новосибирска планирует купить в Белоруссии

Ориентировочная стоимость одного пятивагонника для подземки в Новосибирске составляет 700-900 миллионов рублей. К 2031 году метрополитен должен заменить 56 составов, которые были произведены в 1985 году. В связи с этим власти обратились к зарубежным производителям.