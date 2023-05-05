Новые вагоны для метро мэрия Новосибирска планирует купить в Белоруссии

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Городские власти Новосибирска планируют закупить вагоны для метрополитена у белорусских производителей. Мэр Анатолий Локоть отметил, что такую возможность обсудили с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
По словам Локтя, Мытищинский завод (российский производитель вагонов) уже перегружен, поэтому власти начали искать замену.
«Я сказал, что нам к 2030 году придется менять вагоны метро. Наш Мытищинский завод, в России, перегружен. Если белорусы... Опять же рынок, конкуренция... Мы рассматриваем, как вариант», — сказал градоначальник в ходе эфира «Радио России»
Ориентировочная стоимость одного пятивагонника для подземки в Новосибирске составляет 700-900 миллионов рублей. К 2031 году метрополитен должен заменить 56 составов, которые были произведены в 1985 году. В связи с этим власти обратились к зарубежным производителям.