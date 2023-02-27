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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Мэрия Новосибирска раскрыла стоимость новых пятивагонных составов метро

27 февраля 2023, 14:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Старые вагоны скоро придется выводить из эксплуатации

В мэрии Новосибирска назвали стоимость новых пятивагонных поездов метрополитена

Примерную стоимость одного состава метрополитена, которые планируется приобрести в Новосибирске, назвали в муниципалитете. Окончательную стоимость определят в ходе приговоров

Один новый поезд метрополитена из 5 вагонов стоит в районе 700-900 миллионов рублей. Всего мэрия Новосибирска намерена приобрести десять таких составов, поэтому окончательная стоимость будет известна после завершения бизнес-переговоров с "Трансмашхолдингом", который выпускает вагоны для метро. Об этом изданию РБК-Новосибирск сообщили в муниципалитете.

Сейчас в Новосибирском метрополитене эксплуатируют составы, выпущенные в 80-х годах прошлого века. Несмотря на проведение капитального ремонта, окончательно срок их службы выйдет к 2030 году.

Два пятивагонных состава в тестовом режиме запустили в метро Новосибирска 31 августа 2022 года. В конце января 2023 года их убрали с линии в связи с окончанием тестового периода.  

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#Метро#Поезд#Стоимость#Транспорт#Новосибирск
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