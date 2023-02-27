Один новый поезд метрополитена из 5 вагонов стоит в районе 700-900 миллионов рублей. Всего мэрия Новосибирска намерена приобрести десять таких составов, поэтому окончательная стоимость будет известна после завершения бизнес-переговоров с "Трансмашхолдингом", который выпускает вагоны для метро. Об этом изданию РБК-Новосибирск сообщили в муниципалитете.