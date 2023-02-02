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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Мэр Новосибирска объяснил срыв сроков сдачи станции метро "Спортивная"

2 февраля 2023, 07:02
Фото: atas.info
Будущее станции "Спортивная" туманно

Анатолий Локоть прокомментировал новые сроки сдачи станции метро "Спортивная"

Анатолий Локоть сослался на трудности в утверждении проектно-сметной документации, посетовал на санкции и ответил на вопрос, когда станция "Студенческая" примет пассажиров

Повторная государственная экспертиза проектно-сметной документации станции метро "Спортивная" еще не завершена, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Много вопросов разных, связанных, в первую очередь, с тем, что пришлось во время строительства применять новые технологические приемы, оборудование менять, в том числе и из-за санкций, которые были объявлены нашей стране", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 2 февраля.

Мэр подчеркнул, что само строительство находится в "завершающей стадии". Однако никаких возможных сроков сдачи станции в эксплуатацию Анатолий Локоть озвучивать не стал.

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Новосибирский метрополитен состоит из 13 станций. Последнюю станцию, "Золотая Нива", которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году. В конце 2022 года в эксплуатацию планировали ввести "Спортивную", но сроки строительства сорваны, станция до сих пор не работает.

В середине января 2023 региональная прокуратура возбудила в отношении начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска административное дело из-за нарушения сроков сдачи "Спортивной".

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#Метро#Станция спортивная#Сроки#Транспорт#Анатолий Локоть
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