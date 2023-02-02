Новосибирский метрополитен состоит из 13 станций. Последнюю станцию, "Золотая Нива", которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году. В конце 2022 года в эксплуатацию планировали ввести "Спортивную", но сроки строительства сорваны, станция до сих пор не работает.