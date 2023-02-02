Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Повторная государственная экспертиза проектно-сметной документации станции метро "Спортивная" еще не завершена, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"Много вопросов разных, связанных, в первую очередь, с тем, что пришлось во время строительства применять новые технологические приемы, оборудование менять, в том числе и из-за санкций, которые были объявлены нашей стране", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 2 февраля.
Мэр подчеркнул, что само строительство находится в "завершающей стадии". Однако никаких возможных сроков сдачи станции в эксплуатацию Анатолий Локоть озвучивать не стал.
Новосибирский метрополитен состоит из 13 станций. Последнюю станцию, "Золотая Нива", которая являлась продолжением Дзержинской линии, ввели в строй в 2011-м году. В конце 2022 года в эксплуатацию планировали ввести "Спортивную", но сроки строительства сорваны, станция до сих пор не работает.
В середине января 2023 региональная прокуратура возбудила в отношении начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска административное дело из-за нарушения сроков сдачи "Спортивной".