В Новосибирске построят новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:02
Согласно проекту, на главной станции метрополитена на левом берегу предусмотрен вход — из ТЦ «Гранит». Его ввели в эксплуатацию 26 декабря, но еще не открыли.
Также уже начали строить подземный переход. Об этом vn.ru сообщили в мэрии.
Власти выдали разрешение на работы в начале 2022 года. А в апреле 2023-го этот контракт истекает.
Площадь объекта составит 237 кв. м. Ожидают около 20,5 тысячи человек в час.
Напомним, в Новосибирске сорвались сроки сдачи новой станции метро «Спортивная». Что произошло читайте на Atas.info.