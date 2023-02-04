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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

В Новосибирске построят новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»

4 февраля 2023, 05:57
Фото: atas.info
Новый подземный переход начали строить в метро «Площадь Маркса» в Новосибирске. Работы должны завершить весной.

Согласно проекту, на главной станции метрополитена на левом берегу предусмотрен вход — из ТЦ «Гранит». Его ввели в эксплуатацию 26 декабря, но еще не открыли.

Также уже начали строить подземный переход. Об этом vn.ru сообщили в мэрии.

Власти выдали разрешение на работы в начале 2022 года. А в апреле 2023-го этот контракт истекает.

Площадь объекта составит 237 кв. м. Ожидают около 20,5 тысячи человек в час.

Напомним, в Новосибирске сорвались сроки сдачи новой станции метро «Спортивная». Что произошло читайте на Atas.info.

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#Новосибирское метро#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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