Пять вагонов сошли с рельсов на станции в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Благодаря оперативным действиям экстренных служб, удалось избежать опасных последствий. Перевозимые грузы не опрокинулись, а вагоны не перевернулись — лишь немного сошли с рельсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Кроме того, задержек в движении поездов не было. В Барабинской транспортной прокуратуре организовали проведение надзорных мероприятий, направленных на проверку соблюдения законодательства в области безопасности движения по железным дорогам.
Напомним, что ранее в Новосибирске на железной дороге произошел другой инцидент с железнодорожным составом. С рельсов сошли три железнодорожные платформы. Произошло это 7 июня на станции Инская.