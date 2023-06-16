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Пять вагонов сошли с рельсов на станции в Новосибирской области

16 июня 2023, 04:21
Фото: Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
ЧП удалось предотвратить

В Новосибирской области на станции в Барабинске пять вагонов сошли с рельсов

16 июня на железнодорожной станции Барабинск в Новосибирской области произошло ЧП: пять вагонов с каменным углем сошли с рельсов.

Благодаря оперативным действиям экстренных служб, удалось избежать опасных последствий. Перевозимые грузы не опрокинулись, а вагоны не перевернулись — лишь немного сошли с рельсов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Кроме того, задержек в движении поездов не было. В Барабинской транспортной прокуратуре организовали проведение надзорных мероприятий, направленных на проверку соблюдения законодательства в области безопасности движения по железным дорогам.

Напомним, что ранее в Новосибирске на железной дороге произошел другой инцидент с железнодорожным составом. С рельсов сошли три железнодорожные платформы. Произошло это 7 июня на станции Инская.

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#Эмилия Губарева#Вагоны#Ж/д пути#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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