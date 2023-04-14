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Вагоны сошли с рельсов на станции «Барабинск» Новосибирской области

14 апреля 2023, 01:30
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Пострадавших нет

В Новосибирской области вагоны сошли с рельсов на станции «Барабинск»

Два вагона сошли с железнодорожных путей в Барабинском районе Новосибирской области, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Все произошло 13 апреля около 19 часов возле станции «Барабинск». Состав совершал маневренные работы.

Внезапно два вагона грузового поезда сошли с рельс. Опрокидывания избежать удалось.

В настоящий момент транспортная прокуратура уже устанавливает обстоятельства инцидента. В движении других поездов никаких задержек не допущено.

Напомним, что ранее в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты. В дело вмешался даже глава СКР Александр Бастрыкин. 

Утечка соляной кислоты в Новосибирске заинтересовала главу СК РФ Бастрыкина
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#Эмилия Губарева#Вагоны#Поезд#Ж/д пути#Станция ж/д#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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