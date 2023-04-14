Вагоны сошли с рельсов на станции «Барабинск» Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Все произошло 13 апреля около 19 часов возле станции «Барабинск». Состав совершал маневренные работы.
Внезапно два вагона грузового поезда сошли с рельс. Опрокидывания избежать удалось.
В настоящий момент транспортная прокуратура уже устанавливает обстоятельства инцидента. В движении других поездов никаких задержек не допущено.
Напомним, что ранее в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты. В дело вмешался даже глава СКР Александр Бастрыкин.